Desde las 5:00 p.m., de la tarde de este jueves, se llevará a cabo la presentación del libro Vida... nada me debes, una obra que habla de la vida abogado, político, diplomático y prohombre de Barranquilla Orlando Abello Martínez.

Este texto de la escritora Loor Naissir, cuenta que Orlando Abello Martínez es un referente en el ámbito jurídico y político de Colombia, cuya trayectoria ha estado marcada tanto por el servicio público como por el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la modernización del sistema electoral. Su historia es, a la vez, un testimonio de resiliencia frente a las adversidades.

Lea: Fallece el actor español Eusebio Poncela, protagonista de ‘La ley del deseo’ de Almodóvar

En el campo público, Abello Martínez enfrentó y superó retos significativos: mientras más altos eran los honores y reconocimientos que recibía, mayor era la resistencia y las “talanqueras” que encontraba a su alrededor. Su paso por cargos de alta responsabilidad lo llevó a navegar un entorno hostil, aprendiendo a defenderse y a mantener la integridad de sus convicciones. Su experiencia como Registrador Nacional del Estado Civil, cargo que ocupó durante cinco años, es recordada como una lección de resistencia y de defensa ante ataques y obstáculos provenientes de diferentes frentes.

Su formación académica es sólida y diversa. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Electoral, con experiencia que reconoce como “la universidad de la vida”, y especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana, una trayectoria que culminó a los 58 años. Esta sólida base jurídica ha fundamentado su labor en diversos frentes del servicio público y la asesoría institucional.

Entérese: La Chilindrina reaparece en redes sociales y entrega detalles de su estado de salud

Entre sus funciones y cargos relevantes se destacan: Representante a la Cámara, Diputado de la Asamblea del Atlántico y Concejal de Barranquilla. También ejerció como Consultor en la Organización de Estados Americanos (OEA), trabajando en temas de modernización del sistema electoral y voto electrónico, áreas en las que ha dejado una huella importante para fortalecer la democracia en la región.

Además, es coautor de la obra «Compilación de Derecho Electoral» de la Editorial Legis, y ha ejercido como árbitro en las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla. Su experiencia profesional se complementa con una dedicación constante a la vida pública y al saber compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones.

Sabía que: Werner Herzog recibe el anhelado León de Oro de manos de Francis Ford Coppola

El motor personal de Abello Martínez es el amor profundo de su familia: su madre, su esposa, sus hijos y sus nietos. Este afecto impulsa cada día su labor y su empeño por seguir subiendo la escalera del éxito. A sus años, conserva amigos leales y comparte con ellos alegrías y tristezas; experiencias que, según él, se conservaron en el alma y han encontrado un cauce de catarsis en su obra y en su vida pública.

Con un perfil marcado por la resiliencia, la defensa de principios y un compromiso claro con la excelencia profesional, Orlando Abello Martínez continúa siendo una figura influyente y un referente para quienes buscan entender la compleja relación entre derecho, política y sociedad.