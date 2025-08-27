El estado de salud de La Chilindrina se convirtió en tema de preocupación, luego de que la revista TvNotas asegurara que la primera actriz había sido internada de emergencia por un presunto daño neurológico.

Una supuesta amiga cercana afirmó a la revista que, el pasado 20 de agosto, María Antonieta De las Nieves habría sufrido una fuerte crisis de ansiedad y, tras varios exámenes médicos, le detectaron una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Ahora, De las Nieves hizo uso de sus redes sociales, donde publicó un video para poner un alto a los rumores y dar detalles sobre su estado de salud.

La primera actriz, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un video en el que se le puede ver con buen semblante y perfectamente consciente.

“¿Qué tal, amigos? Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la estén pasando tan bien, como la estoy pasado yo”, dijo.

Estas imágenes fueron acompañadas por un breve mensajes en el que, si bien no confirmó su supuesta hospitalización, sí abordó la crisis de salud y dejó claro que se encuentra bien y estable:

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió.

La Chilindrina también agradeció a sus amigos, fans y medios de comunicación por la preocupación y muestras de cariño que recibió.

Además de estas declaraciones, ni la actriz ni su familia han hablado respecto a la publicación.