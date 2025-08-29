La biografía de Orlando Abello, se suma a una de tantas que ha realizado la periodista Loor Naissir. La conversación que tuvieron ambos personajes, se enfocó en la familia, los descendientes, los amigos y sobre la parábola de Orlando Abello Martínez Aparicio.

Allí Naissir relató las diferentes etapas de su vida: en la niñez, en la adolescencia, en el colegio, en la universidad, toda la vida académica y empresarial, ya que todo comenzó después con una empresa que le dio las posibilidades de tener autonomía económica para realizar sus tres vocaciones.

En conversación con EL HERALDO Naissir y Abello, contaron detalles de cómo se realizó este reportaje biográfico y cómo la escritora y periodista resalta los valores, el amor de Orlando por familia, su vocación de servicio, la política y su vocación por el derecho.

Preguntas y respuestas

Contra el reloj, así se encontraba Loor Naissir cuando comenzó a escribir la vida de Orlando Abello Martínez. Pues también realizaba la biografía de Luis Escaf, importante oftalmólogo de Barranquilla y una más, para un total de tres.

“Orlando, que es el padrino de mi hijo, se enteró que yo estaba haciendo dos biografías y me llamó decentemente y me dijo: «Comadre yo quiero que tú también me hagas una biografía». Enseguida le respondí que ese era un honor para mí, sobre todo que hay un laso de amistad y cercanía”, contó.

Agregó que todo lo relató a través de 60 preguntas que le hizo al abogado. Esta fue una petición que él le pidió. Aunque fue la última biografía que comenzó a escribir, fue la primera que terminó por estructura en que se manejó.

“Ya tenía las respuestas, por lo que se me hizo fácil terminarla muchísimo más rápido. Cualquier duda o inquietud que tuviera, se la hacía saber a Orlando y ahí lograba terminar las ideas y contar bien la historia”, anotó.

Sobre Orlando Abello

Sus funciones y cargos relevantes se destacan fueron: Representante a la Cámara, Diputado de la Asamblea del Atlántico y Concejal de Barranquilla. También ejerció como Consultor en la Organización de Estados Americanos (OEA), trabajando en temas de modernización del sistema electoral y voto electrónico, áreas en las que ha dejado una huella importante para fortalecer la democracia en la región.

“Loor y yo hablamos más que todo de mi vida familiar, cómo traté de transmitirle a mis cuatro hijos y cinco nietos, unos valores de lo que debe ser una familia. Eso es una parte importante enfática dentro del libro. Pero también mostrar lo que me pudo haber ese servicio a la sociedad a través del derecho, la política y muchas otras actividades que desarrollé”, dijo Abello a esta casa editorial.

El lanzamiento del libro Vida… nada me debes, se llevó a cabo este jueves en el Country Club de Barranquilla.