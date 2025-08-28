La pareja de esposos conformada por la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante, ambos cartageneros, es una de las más comentadas en redes sociales por estos días. Todo por cuenta del creciente rumor sobre una supuesta separación.

Lea: ‘Don Jediondo’ se refirió al proceso de liquidación de los restaurantes: “Se hizo hasta lo imposible”

Desde hace unas semanas los seguidores de Laura de León y de Salomón Bustamante han venido sospechando sobre una posible ruptura porque los famosos llevan tiempo sin compartir fotografía o videos juntos en sus cuentas de Instagram, red en la que suelen ser muy activos.

Aunque mantienen en sus perfiles las publicaciones de hace varios meses en las que posan juntos, ninguno de los dos ha salido a desmentir las versiones que indican que ya tienen vidas separadas.

Lea: El cartagenero Donny Caballero estrena el videoclip del sencillo ‘Al Natural’, grabado en Barranquilla

La pareja contrajo matrimonio en 2021 y nunca ha protagonizado escándalos o polémicas, consolidándose como una de las más estables de la farándula nacional. Sin embargo, De León y Bustamante han sido blanco de especulaciones esta semana por la falta de apariciones en público juntos.

Los rumores han tomado fuerza con el paso de los días, pues se va conociendo nueva información que alimenta la duda. Por ejemplo, el hecho de que Laura y Salomón residen en ciudades distintas, ella en Bogotá y él en Cartagena.

Aunque la distancia podría explicarse desde el punto de vista laboral, los seguidores temen de que se trate más bien de una señal de ruptura sentimental.

Lea: Esta es la lista de celulares Samsung, Huawei e iPhone que se quedarán sin WhatsApp en septiembre

A esto se le suman las declaraciones del periodista Ariel Osorio, conductor del programa ‘La Corona TV’, quien aseguró que sí es cierto que la pareja está separada.

“Según fuentes cercanas al canal de las tres letras, pero es alguien que trabajó con Salomón Bustamante, me dijo que efectivamente están separados”, aseguró Ariel.

No obstante, ni la actriz ni el presentador se han pronunciado sobre los rumores, por lo que sus seguidores aún guardan las esperanzas de que sigan juntos.