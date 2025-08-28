Seguramente este año ha notado la “fiebre” por los muñecos Labubu, creados por el ilustrador hongkonés Kasing Lung.

Estos muñecos, descritos como “feos pero encantadores”, se han convertido en piezas de moda entre celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Madonna y Lisa de Blackpink.

Esto ha impulsado a la compañía china Pop Mart a trazar ambiciosos planes de expansión global. El director ejecutivo de Pop Mart, Wang Ning, reveló que su visión es transformar a la marca en un gigante del entretenimiento, tomando como modelo a Disney.

Entre su estrategia están abrir nuevas tiendas, y también la creación de series, películas, videojuegos e incluso parques temáticos. Aunque no hay fechas oficiales, se espera que los primeros proyectos de este tipo puedan materializarse en lugares como China, Hong Kong o Tailandia.

Actualmente, Pop Mart ya cuenta con decenas de tiendas en diferentes partes del mundo y recientemente anunció la apertura de 10 nuevas sucursales en Estados Unidos, con la intención de seguir popularizando la marca.

Asimismo, se sabe que Pop Mart ha logrado superar en valor a históricos fabricantes de juguetes como Mattel que es el creador de Barbie y la japonesa Sanrio que hizo a Hello Kitty.

Además, uno de los proyectos ya confirmados es la llegada de los Labubus en versión miniatura, diseñados para colgar en celulares o bolsos.