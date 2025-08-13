Carnaval de Barranquilla continúa su circuito nacional y este 16 de agosto llega a las Fiestas de la Cosecha de Pereira para llevar la alegría del Carnaval a la capital cafetera con su iniciativa ‘CarnavalBAQ X Colombia’.

Por segundo año consecutivo, el Carnaval de Barranquilla estará presente en el tradicional Desfile Folclórico como invitado especial de la Alcaldía de Pereira, donde participarán los grupos Sabor de la Tradición, Nativos, Congo Reformado y Son Calimba para dar una muestra de la magia y la fantasía de la fiesta más grande de Colombia, además de la participación especial de la Reina Popular 2025, Yuliana Rodríguez.

El recorrido estará engalanado por el talento de los maestros artesanos de la Fábrica de Carrozas, quienes participarán en la construcción de tres majestuosas obras rodantes que adornarán el desfile: Paisaje Cultural Cafetero, que muestra la diversidad de aves, las fincas y los exuberantes paisajes de la región, Congo Currambero, una carroza con movimiento, colorida y adornada con flores y máscaras que integran la fauna de los congos en el Carnaval y que estará precedida por la delegación del Carnaval de Barranquilla, y Alegoría Carioca, que tendrá tambores, panderetas, papagayos y demás elementos que exaltan la riqueza musical, silvestre y cultural de Brasil.

“La presencia del Carnaval de Barranquilla en las Fiestas de Pereira es una oportunidad única para seguir creando puentes culturales que celebren la cultura colombiana y compartan con orgullo el patrimonio inmaterial que nos une”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Tras su paso por Montería, en la Feria de la Ganadería; Santa Marta, en las Fiestas del Mar; y Medellín, en la Feria de las Flores, ‘CarnavalBaq X Colombia’ continúa su recorrido por las diferentes ciudades del país para continuar compartiendo con los colombianos la riqueza folclórica y cultural del Carnaval.