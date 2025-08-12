La ansiedad financiera, también llamada estrés financiero, es la preocupación intensa y persistente por la situación económica personal. Sus causas pueden ser diversas como: pérdida de empleo, gastos imprevistos, deudas, presión social o falta de ahorro.

Lea más: Jabón para manos fue retirado del mercado por causar infecciones bacterianas

En Colombia, este fenómeno es más común de lo que parece. Un estudio de la firma Sinnetic reveló que el 68% de los colombianos presenta ansiedad financiera, lo que enciende las alarmas, ya que esta preocupación excesiva puede afectar seriamente la salud mental. El 27 % de los encuestados manifestó haber experimentado síntomas físicos como insomnio, irritabilidad, problemas gástricos o dificultad para concentrarse.

“A esto se suma un fenómeno cada vez más común, el 67% de los encuestados reconoce que le da vergüenza hablar de su escasez económica frente a su pareja o amigos. Esta presión social y emocional se refleja incluso en los hábitos de consumo: muchas personas pagan en público con tarjeta a una sola cuota y, una vez en casa, difieren el gasto a tres o seis meses, en silencio”, detalla Sinnetic.

Ver más: ¿Es más saludable la cebolla blanca o roja? Esto respondió una experta

Las consecuencias emocionales también son significativas. Muchas personas evitan revisar sus cuentas, postergan decisiones importantes, se aíslan o sienten culpa al gastar, incluso en necesidades básicas. Según Eddy Vera, CEO de EV FINANCIAL, “la salud financiera no depende de tener altos ingresos, sino de planificar con claridad y tomar decisiones desde la calma. Visibilizar esta relación nos permite abrir conversaciones y promover una cultura del cuidado financiero con enfoque humano”.

Algunos grupos son especialmente vulnerables, como madres cabeza de hogar, adultos mayores con ingresos limitados, migrantes y jóvenes trabajadores independientes. Entre las señales de alerta de la ansiedad financiera se encuentran:

Preocupación al revisar cuentas o hablar de dinero. Insomnio recurrente. Culpa al gastar, incluso en lo necesario. Postergación de decisiones económicas por miedo o agotamiento. Irritabilidad en el entorno familiar o laboral. Dolores de cabeza o malestares estomacales sin causa médica clara.

Lea también: El último adiós a la periodista Carmen Peña será este miércoles

Para Vera, entender la salud financiera como parte del bienestar integral implica más que enseñar a “ahorrar o manejar el crédito. Implica transformar la manera en que se habla del dinero, desmontar los estigmas que lo rodean y ofrecer acompañamiento que no solo resuelva cifras, sino también emociones.”