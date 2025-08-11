Ni bien el periodismo costeño terminaba de expresar sus condolencias tras la muerte de Édgar García Ochoa y nuevamente volvieron a hacerlo para darle una sentida despedida a otra colega que dice adiós: Carmen Peña Visbal.

La periodista, que hizo parte de El Heraldo, La Libertad o El Tiempo, falleció este lunes 11 de agosto, tras librar una batalla de más de dos años contra una leucemia linfocítica tipo T granular.

Así, en más de cuatro décadas de oficio, logró crear relaciones laborales con colegas que hoy lloran su muerte.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el destacado Henry Forero, quien a través de redes sociales, expresó: “Lunes fuerte. Difícil de olvidar. Hoy recibimos otro duro golpe. Falleció la abogada y periodista Carmen Peña. Compartí tiempo en su paso por La Libertad. Inteligente y querida mujer que supo enfrentar enfermedad que al fin la llevó al descanso eterno. Fortaleza a su familia”.

De igual forma, Víctor González Solano, conocido como Vigoso, escribió: “Siguen las tristes noticias para el periodismo. Hoy también ha muerto Carmen Peña Visbal. Buen viaje querida amiga y colega”.

Adicionalmente, Jorge Cura Amar, destacó su dedicación en esta labor. “Se fue Carmen Peña Visbal, una periodista integral dedicada con pasión al oficio. Dios la recibe con los brazos abiertos”.

Asimismo, Víctor López Aroca, resaltó su labor como abogada, su otra profesión, y su extensa trayectoria profesional.

“Se fue de este mundo terrenal la gran amiga y colega, Carmen Peña Visbal. Destacada abogada y periodista de gran trayectoria en distintos medios como El Tiempo, Carmen falleció hace pocas horas en Barranquilla”.

