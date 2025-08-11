La triste noticia del fallecimiento del reconocido periodista Edgar García Ochoa, apodado ‘Flash’, ha desatado una ola de reacciones en la red social X (anteriormente Twitter). García Ochoa, conocido por su influencia en el periodismo cultural y su labor en el descubrimiento de nuevos talentos, dejó un legado que ha sido objeto de profunda admiración y tristeza.

En los primeros momentos tras el anuncio de su muerte, colegas del medio y figuras públicas expresaron su pesar. Muchos recordaron a ‘Flash’ como un periodista apasionado que dedicó su vida a promover la música y la cultura, destacando su rol en el lanzamiento de artistas como Shakira. Usuarios de la plataforma compartieron anécdotas y mensajes de condolencias, enfatizando su carisma y compromiso con el periodismo.

Artistas y músicos, que en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar con él, también se unieron a las muestras de gratitud y reconocimiento. Algunos mencionaron que su apoyo y guía fueron fundamentales en el inicio de sus carreras, lo que resalta la importancia de su trabajo más allá del periodismo.

Una de las primeras personas en pronunciarse fue el periodista Luis Samiento, a través de su cuenta @LuisAlfrediCM, con una foto y las siguientes palabras: “Hoy me duele despedir a un colega y amigo: Edgar García Ochoa , nuestro querido Flash. Gracias por tu profesionalismo, tu alegría y tu amistad y por apoyar en sus inicios a nuestra @shakira”.

📸🖤 Hoy me duele despedir a un colega y amigo: Edgar García Ochoa, nuestro querido Flash. Gracias por tu profesionalismo, tu alegría y tu amistad y por apoyar en sus inicios a nuestra @shakira



Descansa en paz. 🙏

#FlashViviraParaSiempre pic.twitter.com/tAnIMjfudC — LUIS SARMIENTO ESCORCIA (@LuisAlfredyCM) August 11, 2025

Así mismo lo hizo Nando J lozano, quién compartió una foto de Flash junto a Shakira como este párrafo: “Muere el maestro Edgar García Ochoa ‘flash’, periodista, escritor y gran impulsor de Shakira en sus inicios. A toda su familia y allegados nuestro sentido pésame y voz de solidaridad”.

Muere el maestro Edgar García Ochoa “flash”, periodista, escritor y gran impulsor de Shakira en sus inicios. A toda su familia y allegados nuestro sentido pésame y voz de solidaridad. pic.twitter.com/IfV8xqfTrf — Nando J Lozano (@hernandolozano) August 11, 2025

Los hashtags relacionados con su nombre se volvieron tendencia, reflejando el impacto que tuvo en el periodismo colombiano.

Mientras la su familia, amigos y colegas se aferran a los recuerdos de su vida y obra, la muerte de Edgar García Ochoa ‘Flash’ deja un profundo vacío en el periodismo cultural, recordándonos la importancia de valorar y proteger a quienes dedican su vida a informar y educar a la sociedad.