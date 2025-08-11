El fútbol costeño quedó huérfano de una de sus voces más apasionadas. Bertha Benedetti de Carbonell, fundadora de Fútbol solo Fútbol, rompió barreras en la televisión regional al convertirse en la primera mujer en conducir un programa dedicado al deporte rey. Con su estilo directo, elegante y lleno de fervor por el Junior, logró que miles de hogares convirtieran cada emisión en una cita obligada.

La noticia de su fallecimiento se confirmó la mañana de este domingo a sus 78 años, enlutando a todo un gremio periodístico que admiró de principio a fin a la denominada ‘Dama del fútbol’.

Entre quienes más la conocieron en la pantalla está el periodista Rodolfo Herrera, uno de sus compañeros de set durante los últimos 14 años, quien recordó con anécdotas y afecto cómo fue su relación con ella.

“Era una mujer de carácter, de ese rancio abolengo barranquillero que decía las cosas de frente, encaraba a cualquiera, fuera jugador, dirigente o periodista. Pero también era muy sensible, amaba a sus hijos al extremo”.

Este año, el espacio televisivo (el más longevo en materia deportiva de la televisión colombiana), cumplió 30 años al aire, pero su creadora no pudo acompañar al equipo debido a problemas respiratorios que, según Herrera, en los últimos meses se hicieron más visibles.

Y aunque su estilo directo podía generar roces, el afecto terminaba ganando. “Era más fácil amarla que otra cosa. Tenía un rol protagónico y una personalidad marcada, pero siempre se rodeó de grandes profesionales, no necesariamente amigos, sino gente de calidad. Y uno terminaba aceptando su forma de ser, porque con Berthica, al final, todos terminábamos queriéndola”, expresó el periodista.

Ejemplo para las mujeres

En su trayectoria, Benedetti dejó huella como referente para las mujeres que hoy ejercen el periodismo deportivo. “Que yo recuerde, fue la primera mujer que dirigió un programa de deportes de forma tan firme y con tanto protagonismo. Muchas periodistas, como Liliana Salazar, la vieron como ejemplo y pensaron: ‘Si ella puede, ¿por qué yo no?’”, dijo Herrera.

Entre tanto, Jaime De la Hoz Simanca, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Uniautónoma, quien también fue su compañero de set, afirmó que el título de ‘Dama del fútbol’ era acertado: “Ese nombre me gusta. Creo que refleja muy bien lo que fue. Ella se ganó su espacio en televisión en una época en que eso no era poca cosa para una mujer. Hoy, con los avances y las oportunidades, otras pueden seguir sus pasos con más herramientas, pero con la misma pasión que ella tuvo”.

En sus últimos años, los problemas de salud le restaron protagonismo en la pantalla, pero no apagaron el ejemplo que dejó.

“Estoy seguro de que si su salud se lo hubiera permitido, habría estado siguiendo de cerca el fútbol femenino, entrevistando a jugadoras como Linda Caicedo o Mayra Ramírez. Así de vigente estaba su amor por el deporte”.

La periodista Melissa Martínez también reconoció su grandeza.

“Fue inspiración. Cuando ninguna hablaba de fútbol en el resto del país, ella siempre elegante lo hacía”, manifestó.

Pasión desenfrenada

Benedetti tenía un especial talento para conversar con las figuras más grandes del balompié colombiano. “Por su programa desfiló lo mejor de la Selección Colombia de aquella época gloriosa, hace unos 25 o 26 años. Y, de verdad, yo nunca he visto a nadie vivir con tanta pasión el equipo Junior como ella. Su fervor rojiblanco era único”, añadió De la Hoz Simanca.

Para René Wedheking, periodista deportivo y excompañero de Bertica en Fútbol solo Fútbol, no hay duda de que después del amor por su esposo, Álvaro Carbonell, y sus hijos, el tercer gran amor de su vida era el fútbol.

“Ella vivía para el fútbol y lo sentía de una manera especial. Lo que al principio pudo parecer un capricho, terminó convirtiéndose en una obsesión”.

Benedetti defendía con igual vehemencia al Junior que a cualquier equipo de la Costa. “Todo lo que oliera a fútbol costeño lo apoyaba. Defendía al Unión Magdalena, al Real Cartagena, a Jaguares y a sus jugadores preferidos como ‘el Pibe’ Valderrama, Valenciano o Pacheco. Los defendía a capa y espada”.

Archivo de EL HERALDO Bertha Benedetti de Carbonell (izq) y 'el Pibe' Valderrama (c).

La personalidad de Benedetti no admitía términos medios: “Hincha del Real Madrid, amaba al Junior y detestaba todo lo que tuviera que ver con ciertas directivas del país”.

En otras facetas

En 1990, aceptó un reto que pocos imaginaron, y fue convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la entonces Junta del Carnaval de Barranquilla. La propuesta llegó del alcalde Gustavo Certain, a lo que ella respondió: “Yo de Carnaval nada más sé bailar”.

En su gestión hizo historia, ya que por primera y única vez cambió el recorrido de la Guacherna, que se realizó por la Murillo, desde el puente Bolívar hasta la Vía 40. Fue también la primera vez que el desfile nocturno se iluminó con luces y que la reina de ese año, María José Vengoechea, desfiló en carroza. Incluso, el tradicional Bando tuvo como escenario la plazoleta de la iglesia del Carmen.

También hizo parte del Comité de Belleza del Atlántico. Durante 40 años ella y su esposo asistieron con otras cuatro parejas amigas al Reinado en Cartagena, donde se instalaban en el Hotel Hilton y no le perdían ni pie ni pisada a las “misses”. Incluso, se enorgullece de haber impulsado con su grupo a una Señorita Atlántico, Karen Wightman (1985), que fue elegida virreina nacional.