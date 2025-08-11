Barranquilla despide a uno de sus periodistas más queridos y carismáticos. Édgar García Ochoa, conocido como ‘Flash’, falleció este lunes 11 de agosto, luego de luchar contra úlceras gástricas que lo mantuvieron hospitalizado este fin de semana.

Su partida ocurre apenas unos meses después de que, el pasado 14 de febrero, visitara las instalaciones de EL HERALDO para presentar su último libro, Mis recuerdos con Shakira, 235 páginas llenas de anécdotas junto a la artista barranquillera que él vio crecer. Fue, sin saberlo, una de sus últimas grandes apariciones públicas.

Flash rememoraba aquel día en La Olla Barranquillera, cuando William Mebarak, padre de Shakira, quiso presentarle a su hija. “Le pregunté por qué debía ayudarla, y ella, con apenas 13 o 14 años, me respondió: ‘Yo soy tu lectora’. Recordó incluso lo que había escrito ese mismo día en mi columna. Me dejó sin palabras”, contaba.

Desde entonces, Flash abrió espacios para que la joven promesa mostrara su talento. La incluyó en eventos que organizaba, como la campaña de quinceañeras de EL HERALDO, donde Shakira cautivó con su danza árabe y su gran voz.

Presente en momentos clave

Cuando Shakira saltó a escenarios internacionales, Flash siguió siendo parte de su historia. Ella lo invitó al Festival de Viña del Mar, lo recibió con una limosina en Miami y lo hospedó durante 20 días para asistir a los Premios Lo Nuestro.

En su último libro, el periodista recogió episodios poco conocidos, como el concurso en el Country Club de Barranquilla, donde Shakira ganó, pero quisieron negarle el premio por no ser socia. Una jurado defendió su triunfo y, años después, la cantante le ofreció regalarle una casa en agradecimiento.