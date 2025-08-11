No solo fue un cronista de la farándula y descubridor de talentos. Édgar García Ochoa, más conocido como ‘Flash’, hizo de la ayuda al prójimo una vocación de vida. Su muerte se siente en las redacciones y escenarios y también en los corazones de miles de personas a quienes tendió la mano.

Con su labor social, consiguió un sinnúmero de sillas de ruedas para quienes las necesitaban, llevó a niñas de escasos recursos a conocer Disney World, organizó campañas para cambiar el rostro de pacientes quemados y celebró fiestas de 15 años a jóvenes de barrios humildes con una producción digna de un salón de gala.

En Navidad, sus gestas también fueron grandes. A través de su programa radial logró que 25 mil niños pobres recibieran regalos, en una fila presidida por figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y el recordado Germán Pardo Llada, junto a su esposa Lourdes vestida de muñeca de nieve.

Uno de sus gestos más recordados fue cuando trajo desde Bogotá a un grupo de abuelitas para que conocieran el mar por primera vez. “Les cambié la vida con un sueño sencillo”, decía.

Su compromiso también llegó a las cárceles. Tras recibir una carta de un recluso pidiéndole libros, organizó una campaña desde su columna en EL HERALDO y recaudó 28 mil ejemplares para fundar una biblioteca en la Cárcel Modelo.

La inauguración como invitada a Shakira, quien entonces lanzaba Dónde están los ladrones. Lamentablemente, esa biblioteca ya no existe, pero quedó como símbolo de que la cultura también puede transformar realidades difíciles.

Desde la radio creó espacios únicos: el Club del Hogar con 1.800 mujeres, el Club de las Separadas y el Club de las Secretarias, usando estos grupos como redes de apoyo y plataformas para la alegría.