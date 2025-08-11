El luto ha embargado al periodismo barranquillero con la muerte del querido y recordado Édgar García Ochoa, o el popular ‘Flash’, quien logró hacerse un nombre en la farándula nacional e internacional.

Es así como gracias a su destacada trayectoria Flash coleccionó amigos muy famosos, entre ellos: Julio Iglesias, Marlon Brando, Gabriel García Márquez, Cantinflas, El Santo (el luchador mexicano), al torero Palomo Linares, Leonardo Favio, Ornella Mutti, Celia Curz,Rodolfo Ledesma, La Tongolele, Celio González, entre muchos más.

Incluso a varios los trajo a territorio colombiano, por ejemplo al actor mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ que en 1962 fue jurado del Concurso Nacional de Belleza, certamen del que resultó ganadora la barranquillera Martha Ligia Restrepo.

Precisamente, sobre esa experiencia en una entrevista concedida a esta casa editorial en 2023 en el marco de los 30 años de la muerte del mexicano, comentó que que el célebre Víctor Nieto, fundador del Ficci, le encargó recibir a Cantinflas y atenderlo durante su estadía en la ciudad.

“Víctor me dijo que hiciera una fiesta. Con semejante oportunidad, pensé para mis adentros que tendría que ser un fiestonón. Invité a más de 100 personas. La comida fue paella para todos”.

Sobre Mario Moreno, indicó que en primera instancia “me pareció muy serio, formal. En privado fue el Cantinflas que todos conocimos en las películas”.

Lo propio hizo con el luchador mexicano El Santo y con el afamado torero español Palomo Linares. “La vida me dio un don bonito y es saberle llegar a las personas, no importa si es la más humilde del mundo o el más afamado artista, yo sé por dónde metérmele y convertirme en su amigo”, repetía García Ochoa.

Fue el primer paparazzi del Caribe que hizo la crónica de Marlon Brando cuando vino a filmar la película ‘Queimada’.

No solo averiguó dónde se había alojado el célebre actor en Cartagena perseguido por reporteros del mundo, sino que se subió al techo de la casa para espiarlo. Desafió a un cubano que lo retó diciéndole que si no hacía esa entrevista, lo mejor era que se retirara del periodismo.

