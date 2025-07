Hoy es un día de celebración en nuestro territorio costeño, debido a que es la conmemoración de los 500 años de fundación hispánica de Santa Marta, la ciudad más antigua del continente americano.

Esta fecha marca el nacimiento formal de la Perla de América, esa que se ha vestido de fiesta desde el pasado 23 de julio para exaltar este hecho histórico, con una programación especial liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La agenda, que se ha desplegado desde la semana pasada, vivirá hoy su jornada cumbre con rituales ancestrales, eventos simbólicos y un gran concierto.

Lea: Claves para tener un físico como el de sus estrellas favoritas

En medio de la celebración de este medio milenio de historia que tiene como artífice al conquistador Rodrigo de Bastidas, el alcalde de los samarios, Carlos Pinedo Cuello, sostuvo que: “Son cinco siglos de ser una cuna de cultura, de acoger a viajeros, de mirar al horizonte con esperanza, de sentir como el sol se despide de cada tarde en nuestras playas y como el alma de este pueblo se mantiene viva entre palmeras, cantos, danzas y memorias. Esperamos que todos puedan experimentar lo que hace a Santa Marta tan especial, su gente, su historia y su belleza natural”.

Ritual con el corazón en la Sierra

La jornada de hoy incluirá un acto de profunda significación espiritual: el Ritual ancestral de pagamento en Mamatoco, un acto espiritual de reconocimiento y reciprocidad entre el Estado y las comunidades indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Ette Ennaka-Chimila, Taganga y Wayúu. Este evento se llevará a cabo en un espacio sagrado de la Línea Negra y está reservado para representantes de los pueblos indígenas y autoridades del orden nacional, como un gesto profundo de respeto hacia la cosmovisión ancestral. Se espera la participación del presidente Gustavo Petro.

Cortesía

Posteriormente, en el Rodadero, se llevará a cabo la ‘Ceremonia Viva Corazón del Mundo’, una puesta en escena sensorial, en la que participarán 100 artistas samarios y estudiantes de la Universidad del Magdalena, quienes mediante arte, danza, símbolos, y una historia no lineal manifiestan el sincretismo cultural y la travesía que han vivido los pueblos que han confluido en el territorio, hasta llegar a la Santa Marta actual. Será un recorrido sonoro por diferentes ritmos de la Sierra, el Caribe, el Mediterráneo y el Medio Oriente.

Entérese: Amalia Ulman y su sátira caleidoscópica en ‘Magic Farm’

Concierto para todo un país

La jornada culminará con un evento multitudinario desde las playas de El Rodadero: el ‘Concierto Corazón del Mundo’, una fiesta de ritmos, colores y voces que se transmitirá en vivo a todo el país por Señal Colombia y Radio Nacional. El cartel musical reúne a destacados artistas locales, nacionales e internacionales que compartirán escenario para celebrar este hito.

Entre los invitados se encuentran: Wilfran Castillo, Bomba Estéreo, Systema Solar, Adriana Lucía, Ana del Castillo, Orquesta Aragón, Kombilesa Mí, Hijos de la Sierra, Gaiteros de Pueblo Santo, Gaitagua, Mily Pikotera y Daymé Arocena, entre otros.

Walter Hernández, cantante de Systema Solar, le dijo a EL HERALDO que: “Resaltaremos las culturas que han forjado todo este territorio, su biodiversidad, alegría y energía resiliente. Es una gran oportunidad para reencontrarnos con la gente de toda esta zona que escuchará por primera vez en vivo temas de nuestro nuevo álbum Futurx Primitivx”.

Sabía que: Personas con estas características deben evitar comer sandía para cuidar de su salud

Para Hernández uno de los mayores retos que debe afrontar Santa Marta es retomar su conexión con el agua. “Justamente estamos hablando del corazón del mundo, de la biodiversidad, del lugar que tiene los cinco pisos térmicos, de la Sierra Nevada, estamos hablando de los pueblos originarios y de la cultura popular. Todo esto debe estar conectado en el mejor de los sentidos, dejarse guiar por el agua”.

Entre tanto para Marlon Peroza, líder de Gaiteros de Pueblo Santo, esta actuación tiene un simbolismo muy importante porque “reivindica un poco y le da visibilidad justamente a estas comunidades ancestrales de la gaita que marcan lo que significa el territorio del Caribe. Más allá de la colonia, más allá de todos los hechos históricos que han marcado los cambios importantes en la historia, incluso musical, que sea un grupo de gaita el que esté en el centro de esta programación, nos emociona muchísimo ya que vamos a poder mostrar lo que hemos venido haciendo con nuestra música”.

Crecimiento turístico

Santa Marta es una ciudad que ha tenido un crecimiento de más del 22 % en llegada de vuelos internacionales en el último año y picos de ocupación hotelera que llegan al 80 % como el de este fin de semana con la Fiesta del Mar. Los ojos de los turistas no solo se fijan en el Rodadero o Taganga, sino en otros focos de atención turística.

De interés:“Lo más importante es que una película tenga convicción y congruencia”: Julio Chavezmontes

Omar García, director de Cotelco Magdalena, explica que son más de 35 mil personas las vinculadas de manera directa e indirecta en la industria del turismo. “Santa Marta es una ciudad que ha crecido mucho, el Rodadero era el epicentro, pero ha aumentado el corredor turístico del sur, con lugares como Bello Horizonte y Pozos Colorados que son los bastiones de la nueva economía turística de esta ciudad. En el Centro Histórico donde solo había 10 hoteles, hoy tenemos más de 25 legalmente constituidos, al igual que en Taganga”.

Cortesía

Por su parte, Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo de Santa Marta, detalla que el corredor sur tiene un crecimiento en construcción con vocación turística que superó el 25 % al del año pasado. “Esto hoy genera grandes oportunidades para la atracción de la inversión nacional y extranjera, adicionalmente hoy Santa Marta proyecta grandes oportunidades en las plataformas costa afuera y en las plataformas de exportación”.

Todo lo anterior hace de Santa Marta una capital costeña mucho más competitiva, al punto de ser, según el ranking de Cotelco la tercera más visitada del país.

Promesas históricas

La conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta es una oportunidad para mirar al pasado con reflexión crítica, reconocer las heridas del proceso colonial, valorar la resistencia de los pueblos originarios y celebrar la vitalidad cultural que hoy caracteriza a esta ciudad histórica.

El sociólogo samario y doctor en Historia de América Latina, Édgar Rey Sinning, sostiene que los habitantes de esta ciudad deben celebrar esta fecha en medio de reflexiones. “La ciudad tiene unas potencialidades turísticas de belleza natural que no tienen ninguna otra ciudad del Caribe colombiano. Cuenta con el Parque Tayrona, además tiene unas 27 playas a su alrededor, pero ha contado con una dirigencia negligente. La élite no ha comprendido que en la medida en que se puedan cubrir algunas necesidades básicas, como un buen acueducto, no se puede hablar de competitividad. Es irónico porque tenemos ríos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y si se quiere, pues, a 94 kilómetros tiene el río grande de la Magdalena; pero hoy se anda hablando de la posibilidad de la desalinización, es decir,la clase dirigente no fue capaz de garantizar agua potable a partir del agua que viene de la Sierra Nevada, sino que ahora se va a tomar el Mar Caribe”.

Sinning agrega que a Santa Marta en los últimos años han llegado más de 200 mil personas desplazados del Cesar, del Magdalena, sur de Bolívar y los Santanderes, lo que agudiza su situación. “Se comenzaron a invadir los cerros, , que antes estaban llenos de árboles de trupillos. También llegaron más de 30 mil venezolanos”.

Santa Marta tiene a futuro una gran oportunidad para brillar como una verdadera perla, esa que le ha mostrado su belleza al mundo y se ha convertido en un verdadero imán turístico; pero necesita del aporte de todos para ser más competitiva.