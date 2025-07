Tras romper todo tipo de récords, Prime Video confirma el estreno de la segunda temporada de la serie ‘Betty la Fea: La Historia Continúa’.

Esta producción es el título latinoamericano con mayor audiencia global en la historia de Prime Video y la serie o película más vista de todos los tiempos en Colombia a través de la plataforma.

Ahora, se revela el tráiler oficial, póster y la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa, que llegará el 15 de agosto, exclusivamente a Prime Video en más de 240 países y territorios.

Esta nueva temporada retoma exactamente donde terminó la anterior, con Betty enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluída la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control.

“Retomar Betty la Fea: La Historia Continúa no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también es un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito”, dijo Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios. “Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras”.

Betty la Fea: La Historia Continúa es producida por RCN Estudios y escrita por Marta Betoldi (Ciega a Citas), César Betancur (Rigo), Valeria Gómez (Manes) y Luis Carlos Ávila (La Reina del Flow). Bajo la dirección de Mauricio Cruz Fortunato (Manes), la serie cuenta con los productores ejecutivos Yalile Giordanelli (Ana de Nadie) y Juan Pablo Posada (Manes), Vicepresidente de Producción de RCN Estudios. Además, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello también participan como productores asociados.

Alexander Marín, Vicepresidente de Distribución de RCN Estudios, añadió: “En RCN Estudios estamos profundamente orgullosos de producir la historia de uno de los personajes latinoamericanos más icónicos a nivel mundial. Esta temporada estará llena de sorpresas”.

Con el regreso estelar de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran parte del elenco original, la segunda temporada se desarrollará a lo largo de 10 episodios, estrenando dos episodios por semana.

Betty la Fea: La Historia Continúa se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas COPES: Comandos de Élite, , Pimpinero: Sangre y Gasolina, Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR, entre otras.