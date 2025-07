Isabella Ladera, creadora de contenido venezolana, y expareja del cantante barranquillero Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, publicó una fotografía con la que revelaría cuál habría sido el motivo de su ruptura con el artista.

Leer más: Conductor que arrolló y causó la muerte de joven en la Circunvalar quedó en libertad

En la imagen, publicada en las redes sociales de la influencer, se va una libreta abierta con un extenso mensaje escrito en ella, compuesto por varias preguntas y afirmaciones como: “me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio x amarte”.

La venezolana puso en sus historias de Instagram la frase: “Y justo abro mi libreta y cae aquí… lo escribí hace meses pero me acuerdo como se sentía”, haciendo referencia a su ruptura amorosa con el cantante, quien en 2024 fue foco mediático tras su infidelidad a Camila Rodríguez, conocida como Cara, esposa y madre de sus dos hijos.

Isabella fue señalada como la persona por la que el cantante dejó a su familia, en medio de desplantes y mentiras. Sin embargo, la relación entre Beéle y Ladera no prosperó y ambos decidieron tomar caminos diferentes, incluso han sido vistos con otras figuras públicas de quienes se rumora serían sus nuevos amores.

Ver también: Denuncian presunta estafa con 30 vehículos en centro comercial de Cartagena: iban a ser vendidos en el lugar

“¿Qué extrañas? ¿cómo nunca te defendió? ¿cómo permitió que hicieran y deshicieran contigo? ¿cómo podía estar horas y (...) días sin saber de ti? ¿Cómo nunca te ayudaba a resolver algo? ¿Cómo nunca habló con tus papás? ¿Cómo nunca se preocupó en tener una relación con Mía? ¿Cómo nunca le gustaba entrenar contigo? ¿Cómo nunca mostraba entusiasmo cuando le contabas tus sueños/metas?”, se leía en el mensaje de la libreta.

Instagram: @isabella.ladera Isabella Ladera revelaría a través de un mensaje escrito en una libreta cuál fue el motivo de su ruptura con el cantante Beéle.

La influencer venezolana continuó el mensaje haciendo énfasis en que debía reaccionar frente a una relación que era tóxica, y dejar de amar a una persona que no la llenaba en momentos importantes de su vida, ni en el compartir con su pequeña hija Mía.

Le sugerimos: ¿Por qué Jermein Peña caminó de rodillas la cancha del estadio Palmaseca?

“Cómo nunca te quería acompañar a algo tuyo, pero tú hasta con sueño ibas horas a los estudios? Qué extrañas? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden? ¿Su inestabilidad? ¿Su falta de consciencia y madurez? ¿Qué extrañas? ¿Que esté con otra? ¿Que sus vicios reinen en su vida? ¿Cómo vas a montar un imperio y crear una familia con alguien así? Te salvaste Isa”, agregó Ladera.