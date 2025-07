En el barrio Buena Esperanza, en Barranquilla, Daniel Guerrero Ramos creció rodeado de salsa y bolero. Hoy, el mundo lo conoce como Golden, un productor y cantante que ha puesto su nombre en los créditos de discos nominados al Grammy Anglo y que ahora, con su álbum debut Saoko Vol. 1, le da forma a un sonido propio, híbrido y caribeño.

“Mi papá le daba clases de piano a mi hermano, pero yo nunca le presté atención, a mí lo que me gustaba era la batería, pero nunca aprendí. Eso sí, siempre estuve rodeado de música. Mi abuelo me ponía salsa, boleros... Yo crecí con eso”, cuenta Golden en entrevista con EL HERALDO.

Su historia en la música empieza de manera autodidacta, como muchas historias nacidas en los salones de colegios públicos. Casi por accidente, vio cómo sus compañeros de octavo grado participaban en actos cívicos cantando, y se le despertó la curiosidad por las pistas.

“Yo estaba en séptimo y un día le pregunté a uno cómo las hacían. Me dijo que con un programa que se llamaba FL Studio 8. Lo descargué con un amigo y empezamos a neciar. La primera pista sonaba horrible, pero ese fue el inicio. Hoy sigo usando el mismo programa”.

El detonante real vino ese mismo año. Lo expulsaron del colegio, uno de sus mejores amigos se fue para Estados Unidos, y cuando regresó en junio, volvió con música nueva: 50 Cent, Soulja Boy, Chris Brown, Lil Wayne.

Cortesía Kevin Castaño Golden se ha rodeado de importantes productores como Illmind.

“Eso fue lo que me volvió loco. Ese año empecé a jugar basquet y el basquet con el hip hop van juntos. Ahí empecé a ver videos en MTV, a escuchar más. Así fue que empezó todo”.

Con el tiempo, empezó a conocer gente, a colaborar con otros músicos locales. “Arranqué con unos muchachos que se llamaban Los Ingenieros Musicales. Yo era el DJ y el productor, pero las pistas eran horribles”, dice riéndose.

Lea también: Fiebre por Shakira desata ola de estafas digitales con boletas falsas en Cali

Grandes colaboraciones

El talento lo llevó lejos. Y no fue de la noche a la mañana, Golden se fue abriendo paso en la escena independiente barranquillera, hasta que un día recibió un mensaje que le cambiaría la vida: London On Da Track, uno de los productores más importantes de Estados Unidos, le escribió por Instagram. “Eso fue como tres días antes de mi cumpleaños. Me dijo: ‘Estoy trabajando en el álbum de Shenseea, mándame pistas’. Me pidió que fueran como una canción que yo había hecho para una artista de Brasil, Icy La Reina. Desde ahí, empecé a mandarle música con Mike Molina, que es mi mánager, y se dio. Yo creo que todo ha sido el plan de Dios, y trabajar, trabajar, trabajar”.

Gracias a esa colaboración, Golden terminó involucrado en proyectos que fueron nominados al Grammy Anglo. Produjo el segundo sencillo del álbum Never Gets Late Here de Shenseea, nominado a Mejor Álbum de Reggae en 2025, y antes en 2023 coprodujo Double Back para Coco Jones, canción que llegó al Top 20 en la radio urbana estadounidense y fue incluida en la serie And Just Like That.

A pesar de su éxito como productor, hubo un momento en el que decidió cantar. Y no fue algo planeado. “Yo tenía un grupo con el que grabábamos en el estudio todos los días, pero ellos no sacaban nada. Y yo les decía: ‘Saquen música que yo quiero que sepan qué es lo que yo hago como productor’. Pero nada. Entonces dije: ‘Voy a hacer mi álbum y van a ver que sí se puede’. Les conté a Mike y a Zev, mis manejadores, y me apoyaron. Firmamos con Platoon, que es de Apple, y esa gente me ha tratado de lo lindo”.

Saoko Vol. 1, su álbum

Así nació Saoko Vol. 1, un álbum que mezcla afrobeat, dancehall y sonidos latinos, con una intención clara: mostrar su identidad musical y rendir homenaje a sus raíces. “Mi ídolo era Joe Arroyo, mi abuelo me lo ponía todo el tiempo. Cuando él murió, yo lloré. Y sí, ‘Saoko’ viene de ahí, del flow de la salsa. Los salseros decían que cuando tenían estilo, tenían ‘saoko’. Para nosotros los urbanos, eso es tener ‘flow’, pero yo no quiero decir ‘yo tengo el flow’, yo quiero decir ‘yo tengo el saoko’”, explica.

Cortesía Kevin Castaño

Lea también: J Balvin arma la fiesta del entretiempo en final del Mundial de Clubes

El álbum es también una carta de presentación como artista, no solo como productor. “Yo siento que Saoko es yo dándome a conocer, mostrando cuál es mi sonido. Tú puedes escuchar lo que le he hecho a otros artistas en afrobeat, pero no suena igual a lo mío. Lo mío es otra cosa. Así nació, fluyendo. Este soy yo”.

En el disco participan artistas como Zayder, Kevin Florez, Slow Mike y Jossman.

A estas alturas, después de nominaciones, colaboraciones internacionales y un disco debut, Golden tiene claro que apenas está comenzando su trasegar en la industria musical.

“Yo siento que estoy cumpliendo mi sueño, pero también el sueño que Dios tiene en mí. Cuando estoy allá en Estados Unidos, en estudios llenos de Discos de Platino, me lo disfruto, pero no lo veo como algo imposible. Todos somos humanos. El que manda es el que está arriba”.