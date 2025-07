La emoción por ver a Shakira en concierto ha desatado una fiebre virtual en Cali. Desde que se abrió oficialmente la venta de boletería el pasado 10 de julio a través de Ticketmaster, los fanáticos de la barranquillera han colapsado la plataforma en busca de un cupo para el esperado concierto del próximo 25 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

Sin embargo, esa misma emoción ha sido aprovechado para una modalidad de estafa digital que ya tiene encendidas las alarmas entre las autoridades.

A través de redes sociales, páginas falsas y correos electrónicos suplantando a la boletera oficial, delincuentes cibernéticos están ofreciendo entradas fraudulentas al evento. Lo hacen con precios tentadores, atención personalizada y hasta mensajes que parecen venir directamente de Ticketmaster.

“Nos preocupa que mientras en la plataforma oficial algunas localidades ya están agotadas, en páginas alternas aparecen disponibles como si nada. Es una trampa muy bien montada”, alerta Carlos Alberto Martínez, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos del Valle (ASTUVALLE), quien ha solicitado al alcalde de Cali una verificación urgente sobre estas ofertas dudosas.

Así operan

La estafa inicia en redes sociales o chats privados. Un supuesto revendedor se contacta con el comprador, ofrece boletas con imágenes editadas o capturas de pantalla y luego pide el pago por medios digitales. Algunas veces el engaño se disfraza con logos oficiales y correos con dominios similares al de la boletera oficial, lo que despista incluso a los más precavidos.

Entre los casos reportados, varios caleños ya han perdido su dinero al caer en la trampa. “Vi una oferta en Facebook, me contactaron por WhatsApp y todo parecía legítimo. Pagamos, pero nunca llegó nada. Me bloquearon”, relató una joven víctima, quien prefirió no revelar su identidad.

Claves para no caer

Las autoridades y organizadores del evento insisten en una recomendación básica pero vital: comprar únicamente a través de la página oficial de Ticketmaster Colombia.

Además, se sugiere estar atentos a estas señales de alerta:

• Precios muy por debajo del valor original.

• Solicitud de pagos por medios informales o personales.

• Correos que no terminan en @ticketmaster.com.co.

• Promesas de boletas “reservadas” sin evidencia válida.

De acuerdo con Ticketmaster, los precios varían según la localidad, y la entrada más costosa es la VIP Occidental, con un valor de $1.605.700. Esta localidad incluye:

• Boleta de admisión general

• Escarapela conmemorativa VIP

• Artículo exclusivo de merchandising

• Acceso preferencial al estadio

• Entrada anticipada (early entry)

• Check-in y anfitrión VIP

Es importante recalcar que ninguno de los paquetes ofrece interacción directa con la artista, y todos los beneficios están sujetos a cambios de producción.

El enlace oficial para comprar las boletas es: ticketmaster.co