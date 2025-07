Los 20 participantes de MasterChef Celebrity Colombia fueron llevados a El Rosal, Cundinamarca, para enfrentarse a dos retos de campo que pusieron a prueba su paciencia y capacidad de trabajo en equipo.

En el primer reto de campo, los participantes se enfrentaron en duelos culinarios por parejas. Cada enfrentamiento exigía una preparación diferente, y el equipo ganador podía decidir el tipo de cocina que prepararía en la siguiente prueba.

Allí quedó definido que el equipo azul prepararía comida italiana y el equipo naranja comida árabe.

La chef mexicana Belén Alonso destacó que los retos de campo representan un mayor desafío para los participantes: “A todos nos cambia las variables, la perspectiva y el orden de las cosas, desde las injerencias del tiempo hasta la ubicación de las herramientas, no estás en tu zona de confort”.

La prueba consistía en preparar un menú completo, incluyendo entrada, plato fuerte y postre. El desafío no era solo convencer a los jurados, sino también a tres invitados adicionales. El equipo ganador tendría el poder de quitar los delantales negros a sus compañeros y transcurridos los 45 minutos de la prueba los comensales emitieron su veredicto.

El equipo que resultó ganador fue el azul, conformado por Raúl, Pichingo, Valentina Taguado, Valeria, Nicolás, Jorge, Michelle, Alejandra y Andrea Guzmán. Esta última actriz se mostró emocionada por preparar comida italiana, pues su esposo y sus dos hijas nacieron en el país europeo.

RCN Televisión/RCN Televisión

Andrea Guzmán sintió que con el risotto que preparó su equipo en el reto de campo le rindió un homenaje a su familia, que le encanta la comida típica italiana, así como la colombiana.

El esposo de la actriz Andrea Guzmán es el italiano Paolo Miscia, profesional en negocios y economía empresarial y se desempeñó durante varios años como vicepresidente de Mercadeo del canal Caracol Televisión.

Según ha contado la artista colombiana en entrevistas, se conoció con su esposo en una playa de República Dominicana, sintiendo una fuerte química desde el primer momento.

“Él es el marido perfecto. Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil (...) alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, dijo Guzmán en una entrevista con ‘Bravíssimo’.