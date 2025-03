Sonrisas, música, color, jolgorio. En definitiva, el Carnaval ya se ha tomado la ciudad y el Estadio Romelio Martínez es hoy el epicentro de la emoción. Desde tempranas horas, cientos de barranquilleros han formado largas filas a la espera de la gran noche de Coronación de los Reyes 2025, un espectáculo que promete brillo, goce y tradición.

Vestidos con camisas coloridas y el infaltable sombrero vueltiao, los asistentes aguardan con paciencia el momento de la entrada en medio de un ambiente carnavalero sin igual.

Vea: “Aquí estoy mi Barranquilla”: Silvestre Dangond ya hace la prueba de sonido para la Coronación

Dentro del estadio, el ambiente ya está listo: luces, pantallas y un escenario imponente esperan a los reyes, quienes deslumbrarán con su show denominado ‘Sinfonía en Carnaval’ y recibirán oficialmente la corona que los convertirá en soberanos absolutos de la celebración.

Carlos Pacheco, un joven que no se pierde una coronación desde hace diez años, asegura que este evento es su parte favorita del Carnaval. “Me gusta mucho este evento porque la reina nos muestra más de lo que tiene para dar en los cuatro día de fiesta, se roba el corazón. Y por supuesto ver la puesta en escena que todos preparan”.

Pero no solo los locales están emocionados. Julia Restrepo, una visitante paisa que visita Barranquilla por primera vez, confiesa que nunca había vivido algo similar.

“Desde que llegué, he sentido la energía de la gente. Esto no es una fiesta cualquiera, es una tradición que fíjate hasta se huele porque por todos los lugares que pasé para llegar aquí., no había una esquina donde no estuvieran vendiendo comida. Estoy ansiosa por ver la coronación y ver más de cerca a las danzas”.

Lea: Campo de la Cruz, presente en el Reinado del Sur y sus Riberas 2025

Josefina Villarreal

Hay otros a quienes la nómina musical parece haberlos flechado. Tal es el caso de Johana Molinares, autodenominada ‘Silvestrista’, una de las grandes estrellas que amenizará la noche.

“Apenas vi que Silvestre venía no dudé en comprar. Se siente sabroso verlo cantar en esta época porque él siempre se ha entregado a la ciudad y es como su segunda casa”.

Junto al urumitero, estarán en tarima Maluma, Andy Montañez, La Nómina del Pin y Magic Juan.

Mientras tanto, vendedores informales aprovechan la oportunidad para ofrecer banderas, camisetas, comida y accesorios carnavaleros. “Hoy se vende bueno, porque todos quieren estar listos para la coronación por eso tenemos de todo. Aretes, camisas flores, bebidas, fritos. Solo tiene que preguntar”, expresó Johiner Polo.