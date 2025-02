Con muestras culturales representadas por diversos grupos de todos los rincones del departamento del Atlántico, arrancó el desfile de Batalla de Flores de Santo Tomás, en la tarde de este sábado.

Orlando Amador

La caravana principal fue liderada por la reina del departamento del Atlántico, que junto a los grupos de Carnaval de la Policía y la Gobernación marcaron el ritmo de partida en este tradicional evento.

Posteriormente, la reina de Santo Tomás engalanó con su carroza las calles del municipio. La soberana estuvo acompañada de las reinas populares, los reyes infantiles y la comparsa LGTBIQ+.

Orlando Amador

Mientras que el grupo Son de Negro, del municipio de Santa Lucía, derrochó toda su energía desde el comienzo del desfile para alegrar a todos los presentes.

“Esta es una preparación que hacemos todo el año, y no solo es bailar, es tener la resistencia física necesaria para bailar y no parar durante todo el desfile. Nuestra danza no solo es una muestra cultural, también es un mensaje con historia sobre los esclavos y cómo empezaron los primeros bailes en los tiempos de antes en el Caribe”, comentó.

Tras una danza y desfiles de disfraces de fantasía por parte de la comparsa Selva Africana, la comparsa de la banda musical de Sabanagrande hizo presencia en el desfile.

Orlando Amador

Este grupo, conformado por jóvenes de 12 a 18 años, hizo su debut en evento grande Carnaval este sábado y para acompañarlos estuvo el alcalde municipal, Darwin Rosales.

“Venimos apoyando la tradición en el municipio con este grupo muy talentoso y estamos contentos de estar hoy aquí impulsando a los jóvenes que resaltan la tradición cultural de nuestro departamento”, indicó.

Los grupos artísticos de los diferentes sectores de Santo Tomás mantuvieron el ambiente de fiesta tanto en los bordillos como en los palcos del desfile.

Rosa Nubia Malambo, de la ciudad de Bogotá, contó que se vino después del concierto de Shakira para conocer cómo se vive el Carnaval en el Atlántico.

“Estamos felices de estar aquí en la costa y disfrutando del Carnaval, es una experiencia única que teníamos que vivir y nos vamos muy contentos por todos los bailes que hemos visto”, declaró.