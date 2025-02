No cabe de la felicidad. Aún no asimila lo grande que ha hecho. Tatiana Angulo Fernández De Castro, la reina del Carnaval 2025 pasará a la historia como la soberana que bailó junto a Shakira en sus dos fechas en Barranquilla.

Lea: “Barranquilla, esta noche y siempre, somos uno”: Shakira brilló en la segunda fecha del show

Con el himno del Carnaval, ‘Te Olvidé', de fondo, las barranquilleras le mostraron al mundo cómo se baila en la Puerta de Oro de Colombia.

Por ello, al bajarse del escenario, Angulo Fernández De Castro habló con EL HERALDO y con la emoción a flor de piel abrió su corazón.

“No tengo nada que decir al respecto, me siento realizada, desbordo alegría de mis poros, de mi cuerpo, y yo creo que estoy recargada, con la energía a millón para mañana la noche de Guacherna”, dijo.

También: “Qué viva la reina del Carnaval”: Shakira volvió a enloquecer al ‘Metro’ al bailar con Tatiana Angulo

Inmediatamente después explicó que todo el protocolo de este performance “no lo organizo yo” sino que “Shakira y su equipo contactaron a mi estratega digital, a mi familia, y ellos mantuvieron como el secreto guardado, me lo escondieron un tiempo, y ya después sí me dieron la noticia hace como una semana, y la verdad pues me tocó guardarlo así en secreto de estado, totalmente confidencial, pero feliz, emocionada, un sueño hecho realidad”.

Y concluyó hablando de su vestido, en homenaje a Shak: “Este vestido, al igual que el vestido que lucí ayer (jueves), son ambos diseños de Jean Robechi, diseñador de Galapa, que me ha apoyado durante todo mi carnaval, me encanta que durante ambas fechas he estado haciendo el homenaje a Shakira, en este caso con vestidos de fantasía, este prácticamente totalmente plateado, y tiene estas cosas como si fueran las lágrimas de Las mujeres ya no lloran, sino que facturan, tal cual inspirado en la portada de Shakira”.