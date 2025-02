Barranquilla volvió a vibrar con la música de Shakira en la segunda fecha de su esperado regreso a casa. La noche del viernes, el estadio Metropolitano se llenó de 42 mil almas que aguardaban con ansias a la artista barranquillera, reviviendo la euforia que se sintió en la primera presentación. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de imprevistos.

Desde las primeras horas de la tarde, los asistentes comenzaron a ocupar sus lugares, listos para disfrutar de otra noche histórica. La cita estaba pactada para las 9:00 p.m., pero poco antes de la hora señalada, la propia Shakira anunció a través de sus redes sociales que había dificultades técnicas que impedían el inicio del concierto.

“¡Mi gente! Ya lista y con muchas ganas de salir a encontrarme con ustedes. Solo esperando al equipo que está intentando resolver dificultades técnicas por las fuertes rachas de viento”, escribió la artista. Mientras tanto, el público no dejó de corear su nombre, manteniendo el entusiasmo pese a la espera.

Jesús Lugo Suárez Dificultades técnicas que presentó la pantalla en medio del concierto.

Finalmente, cerca de las 10:30 p. m., cuando se apagaron las luces y los primeros acordes comenzaron a sonar, el estadio explotó en una ovación. Shakira apareció en el escenario con la energía que la caracteriza, abriendo la noche con ‘La Fuerte’, su reciente colaboración con Bizarrap que ya se ha convertido en un himno.

La bienvenida, al igual que la que hizo en su show de la noche anterior, estuvo cargada de emotividad. “Buenas noches, Barranquilla. ¿Cómo está mi gente? Estar aquí en mi tierra, esta noche, ya es mágica con ustedes. Muchas gracias por la espera, sé que me han estado esperando. Pero por las rachas de viento, hoy no se podrá usar la pantalla, pero qué importa la pantalla, lo importante es que estamos juntos”, manifestó la cantante en medio de los gritos eufóricos de los asistentes.

Johnny Olivares

Y agregó: “La vamos a pasar lo mejor que podamos porque además estamos en época de Carnaval. No puede haber un mejor encuentro que el de la Loba con su manada barranquillera. Barranquilla, esta noche y siempre, somos uno”.

Un mensaje de empoderamiento: “En Barranquilla yo aprendí que la mujer puede ser lo que quiere ser”

Luego de complacer a su público con ‘Inevitable’, ‘Te felicito’ y tras interpretar ‘TQG’, su colaboración con Karol G, Shakira aprovechó un momento de silencio para dirigirse nuevamente a su ‘manada’ y compartir unas palabras cargadas de gran significado.

“Esto es increíble, gracias por darme tanto cariño. Esto es un regalo para mí. He pasado momentos difíciles, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el vuelo más alto. Nosotras después de cada caída nos levantamos más fuertes, más triple M. En Barranquilla yo aprendí que la mujer puede ser lo que quiere ser. Lo aprendí de mujeres como mi madre, porque así es la mujer barranquillera. Bienvenidos al tour de Las mujeres ya no lloran”.

Tras estas palabras, la artista interpretó ‘Don’t Bother’, luciendo un atuendo rosa y brillando sobre el escenario.