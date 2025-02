Barranquilla no durmió. La noche de este jueves difícilmente se desvanecerá de la memoria de los miles de asistentes que lograron presenciar a Shakira en acción. La hija prodigiosa de La Arenosa volvió a casa para regalarle a su gente un concierto que quedará para la historia con su tour ‘Las mujeres ya no lloran’.

En el estadio Metropolitano, 42 mil almas se congregaron para ser testigos de un espectáculo sin igual, digno de una artista mundial, que regresaba a casa. La barranquillera lo dio todo en el escenario, llevando al público en un recorrido por su historia musical, con éxitos que marcaron generaciones y nuevas canciones que también son aclamadas.

Si bien, en sus presentaciones anteriores había seguido una estructura clara, en Barranquilla todos sabían que algo especial iba a suceder. Y no se equivocaron, la intuición funcionó.

10:55 p.m. “Señorita, feel the conga, let me see you move like you come from Colombia”.

La frase más esperada que iba a hacer temblar el estadio se escuchó: “Mira, en Barranquilla se baila así”.

Nadie pudo contener la emoción, pues este es el hit mundial con el que Shakira ha puesto a su ciudad en el mapa de mundial.

Tras esto, muchos pensaron que lo mejor de la noche ya se había sellado, pero no. Cinco minutos después, un momento inesperado llegó. Las teclas de un piano fueron familiares para muchos. Era Chelito De Castro dándole vida a la inolvidable En Barranquilla me quedo.

No era la primera vez que la artista entonaba esta frase en un escenario. Pues lo hizo, nada más y nada menos que en el Super Bowl 2020, en donde como en esta ocasión, le insertó un sonido salsero a Chantaje.

Lo novedoso era haberlo hecho junto al pianista original, coterráneo suyo, a quien le dijo “maestro”, mientras se deleitaba con ese maravilloso instrumental. “Gracias Shakira por la invitación”, dijo De Castro.

Las sorpresas no paraban. Terminado este homenaje a la ciudad, Shakira hizo que por un instaste, su público se transportara a 1998, cuando en el Festival de Orquestas, la artista llamó al escenario al Joe Arroyo para que interpretaran Te olvidé.

Esta canción, todo un himno del Carnaval empezó a ser entonada por la barranquillera mientras en su cabeza portaba un sombrero vueltiao. Y de repente, dice “Que viva la reina”.

Esta vez no era el Joe, se trataba de la soberana del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández De Castro, quien bailó con ella el tradicional tema y acto seguido Shakira dijera: “Barranquilla, esto es para ti. Que viva el Carnaval de mi tierra”.

Un hito

Con esto, la reina Tatiana no se cambia por nadie. Amaneció un viernes con el grato recuerdo de haber compartido con la artista más grande de la ciudad, escena que ninguna soberana del Carnaval había podido tener en una gira.

“Aún no lo supero. No saben la jornada que tuvimos ayer desde bien temprano y llegué a casa a las 2:00 a. m. Y hoy esta felicidad me está dando más energía que nunca”.

Con una de las coreógrafas de la artista, empieza a practicar el baile de la canción y siguiendo las indicaciones del momento exacto en debía aparecer en el escenario. Para ello, también la ayudó una de las bailarinas más conocidas de la cantante: Darina Littleton.

Tras bambalinas, la reina pudo compartir palabras con el pianista y tecladista cubano Albert Menéndez y con Tim Mitchell, guitarrista y director musical de Shakira.