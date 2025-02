La noche del 20 de febrero de 2025 no solo fue histórica por el regreso de Shakira a su natal Barranquilla, sino también por la emoción de 4.000 niños y jóvenes de la Fundación Pies Descalzos, quienes pudieron asistir a su concierto gracias a una iniciativa especial.

Lea también: Shakira le entregó a Barranquilla uno de los mejores conciertos en su historia

Desde las gradas de la tribuna oriental del Estadio Metropolitano, estudiantes de Barranquilla, Cartagena, La Guajira y Chocó vivieron un momento inolvidable, una experiencia que nunca imaginaron. Para muchos, era la primera vez que asistían a un espectáculo de esta magnitud, y la emoción se reflejó en las conmovedoras cartas que le escribieron a la artista antes del show.

Las palabras de los niños expresaban su alegría, su agradecimiento y el impacto que ha tenido la Fundación Pies Descalzos en sus vidas. Una niña de Quibdó, Chocó, escribió :

“Quiero expresar mi grata sorpresa por la invitación. Es algo que no me esperaba mi familia y yo. Te agradezco por la oportunidad de conocerte y por darme la oportunidad de conocer tu ciudad natal. También agradecer a la Fundación Pies Descalzos por ayudarme a creer en mí misma. Gracias a la fundación, he hecho muchos proyectos que le aportan a mi diario vivir”.

Lea también: Bailarines de Shakira recorrieron algunos lugares de la ciudad al son del Carnaval

Otro niño le dedicó estas palabras a Shakira: “Querida Shakira, estoy muy feliz porque voy a ir a tu concierto y porque por fin voy a conocerte. Gracias por la escuela y también gracias por la Fundación, gracias por los profesores. Muchas gracias, Shakira. Te amo, Shakira. Gracias a la fundación por los programas de lectura, porque en la escuela podemos aprender a leer. Gracias por los proyectos, gracias por todo. Los queremos mucho de corazón, muchas gracias. Te amo, Fundación. Gracias por las aulas de clases”.

Lea también: Concierto de Shakira de este viernes en Barranquilla iniciará a las 9 de la noche

Desde Uribia, La Guajira, otro niño expresó en su carta:

“Hoy quiero agradecerte, Shakira, por haberme dado la oportunidad de ir a uno de tus grandes conciertos. Esto me ha generado mucha felicidad. No me lo esperaba, pero conocerte es como uno de mis sueños. También agradecerle a la Fundación Pies Descalzos porque desde que llegaron a nuestro colegio han hecho grandes cambios, lo cual también me da mucha alegría. Muchas gracias, Shakira. Te quiero”.

Otro niño de Quibdó, firmando su carta con su nombre, Elkin, escribió:

“Querida Shakira, te doy las gracias por esta gran sorpresa que me has dado, también por la invitación a tu concierto. También le doy las gracias a Pies Descalzos por las grandes oportunidades que nos han dado y por abogarnos música para la paz.”

Para hacer posible su asistencia, se habilitó una localidad especial en el estadio con el respaldo de empresas privadas y las secretarías de Educación de Cartagena y Barranquilla.