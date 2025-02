Se cumplió la segunda fecha del concierto de Shakira en Barranquilla y el Metropolitano volvió a enloquecer cuando la artista regaló un pedacito del Carnaval de Barranquilla, la fiesta más importante de Colombia.

Al son de la canción “Te olvidé”, la barranquillera volvió a bailar con la reina del Carnaval Tatiana Angulo. “Barranquilla. Esto es para ti”, dijo Shak y todos ya preveían lo que pasaría.

Shakira hizo un homenaje a su tierra cantando el icónico tema, mientras lucía un sombrero vueltiao e invitaba a la reina Tatiana Angulo a bailar con ella. “Qué viva la reina del Carnaval”, señaló la artista mientras la locura se apoderaba del ‘Metro’.

Luego, cuál tamborera de grupo de millo en las carnestolendas la cantante tomó las riendas de la tambora y tocó algunos compaces.

“En Barranquilla yo aprendí que la mujer puede ser lo que quiere ser”

Luego de complacer a su público con ‘Inevitable’, ‘Te felicito’ y tras interpretar ‘TQG’, su colaboración con Karol G, Shakira aprovechó un momento de silencio para dirigirse nuevamente a su ‘manada’ y compartir unas palabras cargadas de gran significado.

“Esto es increíble, gracias por darme tanto cariño. Esto es un regalo para mí. He pasado momentos difíciles, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el vuelo más alto. Nosotras después de cada caída nos levantamos más fuertes, más triple M. En Barranquilla yo aprendí que la mujer puede ser lo que quiere ser. Lo aprendí de mujeres como mi madre, porque así es la mujer barranquillera. Bienvenidos al tour de Las mujeres ya no lloran”, expresó ‘la Loba’.