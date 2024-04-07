Uno de los grandes músicos del Caribe colombiano que llegó a Barranquilla para quedarse es Juan Piña. El Niño de San Marcos, cómo le dicen de cariño, con el pasar de los años se convirtió en el Niño pechichón de Barranquilla, ciudad que lo ha acogido y en la que ha podido expandir su música por el mundo.

En reconocimiento al talento del cantante sucreño, ese que se popularizó con éxitos como ‘La luna de Barranquilla’, escrito por Esthercita Forero, y previo al cumpleaños 211 de La Arenosa, la Alcaldía de Barranquilla, la Asamblea del Atlántico y el Congreso de la República le brindaron un merecido homenaje en el Patio Sabanero, desde las 5:00 de la tarde.

Allí estuvieron presentes sus familiares, amigos y colegas, entre ellos Checo Acosta, Juventino Ojito, Tom River, entre otros.

Inicialmente se llevó a cabo un conversatorio en el que participó el gerente del Canal Regional Telecaribe, Ismael Fernández y su biógrafo oficial, el periodista Fausto Pérez Villarreal que escribió el libro ‘Juan Piña al fondo de su alma’. Durante este espacio se contaron anécdotas alrededor de la vida del artista.

El cantante Soledeña Checo Acosta bromeó a su lado y dijo que: 'En el inicio de mi carrera decía que Juan Piña era como un hermano, luego lo veía como un tío, ya hoy lo veo como mi abuelo, es un hombre lleno de sabiduría y al que le he mostrado tanto cariño', expresó Acosta.

El secretario distrital de Cultura, Juan Carlos Ospino, fue el encargado de entregarle la medalla Barrancas de San Nicolás, máxima distinción que le otorga a una persona la Alcaldía de Barranquilla por defender nuestras raíces folclóricas. 'Juan ahora eres El Niño Pechichón de Barranquilla', exclamó Ospino.

'En mi vida he recibido muchos premios, entre esos el Grammy Latino, pero esta medalla para mí es lo más grande, yo soy un hijo adoptivo muy orgulloso de Barranquilla, mejor dicho ya me siento muy barranquillero. Agradezco por este homenaje que se me hace en el marco del cumpleaños 211 de Barranquilla', dijo Piña quien estuvo vestido de fuscia de pies a cabeza, y de cuya camisa sobresalía la palabra 'Gracias', que estaba bordada en hilo azul.

Por su parte la diputada Alejandra Moreno Astwood fue la encargada de entregar al cantante de ‘La Tumbacatre’ un reconocimiento por parte de la Asamblea del Atlántico y la orden de Barlovento.

El Congreso de la República también le hizo llegar a través del senador Mauricio Gómez un reconocimiento.