El Rey Vallenato 1996, Juan David ‘El Pollito’ Herrera, se inscribió en busca de una nueva corona en el Festival de la Leyenda Vallenata, en su versión 57, que está a pocos días de celebrarse en la capital del Cesar.

Este artista del folclor vallenato se subirá en la tarima que disponga la Fundación que organiza este certamen, para la competencia de acordeonero profesional, acompañado por su hijo Luis David Herrera, en la guacharaca, y Jonathan Arrieta en la caja.

Desde que ‘El Pollito’ Herrera volvió a la vida pública desde la interpretación del acordeón ha dicho que lo hará para llevar el mensaje de Dios, debido a que la doctrina que sigue desde hace varios años es la cristiana.

Al momento de la inscripción indicó que ha sentido el respaldo de la gente en Valledupar, que aún lo recuerda como un buen acordeonero y que ahora en la actualidad ha crecido en lo profesional, por lo que pondrá todo su empeño y talento para llegar hasta la final.

Es de indicar que el Festival Vallenato se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en homenaje a Iván Villazón.