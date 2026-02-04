A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora todos los 4 de febrero, en Colombia los expertos han mostrado preocupación por la proyección para los próximos años en cuanto al número de casos.

Leer también: Los nuevos casos de cáncer en el mundo alcanzarán los 22,6 millones en 2030

Las cifras actuales indican que en el país, 275.000 personas viven con cáncer, con 37.600 casos nuevos y 19.800 fallecimientos anuales. Los tipos más frecuentes son los de piel, próstata, estómago y mama

Sobre estas cifras, ya bastantes altas, no parece haber una tendencia hacia la baja. El Ministerio de Salud proyecta 192.000 casos nuevos por año para 2040, lo que genera preocupación entre los expertos, que hacen un llamado a tomar acciones preventivas y de detección temprana.

El diagnóstico tardío y demoras en tratamientos, lo que más preocupa

De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), el 45 % de las personas con sospecha de cáncer enfrenta demoras de entre uno y tres meses para obtener un diagnóstico definitivo, mientras que un porcentaje significativo experimenta retrasos aún mayores, una situación que impacta directamente las posibilidades de tratamiento oportuno y supervivencia.

Por eso en una fecha como hoy no solo se invita a reflexionar y a la prevención de la enfermedad, sino también sobre los factores estructurales que inciden en su detección temprana y atención adecuada, entre ellos el acceso oportuno a servicios especializados.

El oncólogo clínico de la Clínica del Occidente, Eusebio Contreras, menciona algunos aspectos a tener en cuenta ligados a la enfermedad, afirmando que el cáncer es un problema de salud pública con una alta tasa de casos. Además, entrega recomendaciones.

“En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, retrasos superiores a 12 semanas pueden incrementar el riesgo de mortalidad. A esto se suman barreras administrativas, dificultades en la autorización de servicios y limitaciones en el acceso a especialistas, factores que continúan afectando la experiencia de los pacientes y prolongando su recorrido dentro del sistema tradicional de salud”, dijo.

“El cáncer es un problema de salud que requiere respuestas estructurales, no aisladas. Se debe tener prioridad en prevención y detección temprana, esto se logra teniendo control del tabaco, promoción de estilos de vida saludables, programas organizados de tamizaje (citología, antígeno prostático, mamografía, colonoscopia). Las personas deben tener acceso al diagnóstico y tratamiento. El respeto a la dignidad del paciente y el intercambio de conocimiento entre especialistas, es algo que ayuda a que se le dé el tratamiento oportuno”, agregó.

Recomendaciones para prevenir el cáncer, según ChatGPT

Alimentación

Come frutas, verduras, legumbres y granos integrales todos los días.

todos los días. Reduce carnes procesadas (salchichas, tocino, jamón) y limita carnes rojas.

(salchichas, tocino, jamón) y limita carnes rojas. Evita alimentos ultraprocesados y exceso de azúcar.

y exceso de azúcar. Mantén un peso saludable.

Sustancias

No fumar ni vapear (es el factor de riesgo más importante).

ni vapear (es el factor de riesgo más importante). Evita el humo de segunda mano .

. Limita el alcohol (idealmente nada; si consumes, muy poco).

Actividad física

Al menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado (caminar rápido, bici, nadar).

de ejercicio moderado (caminar rápido, bici, nadar). Muévete a diario, incluso actividades simples cuentan.

Protección solar

Usa protector solar (FPS 30+).

(FPS 30+). Evita el sol fuerte del mediodía.

Nada de camas solares.

Prevención médica

Vacúnate contra VPH y hepatitis B (previenen cánceres específicos).

y (previenen cánceres específicos). Realiza chequeos y tamizajes según tu edad y sexo (Papanicolau, mamografía, colonoscopía, etc.).

Ambiente y trabajo

Reduce la exposición a químicos tóxicos , pesticidas y contaminantes cuando sea posible.

, pesticidas y contaminantes cuando sea posible. Usa protección adecuada si trabajas con sustancias peligrosas.

Estrés y descanso