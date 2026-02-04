En Colombia, el tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas de cáncer y la confirmación diagnóstica continúa siendo uno de los principales desafíos para los pacientes.

De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), el 45 % de las personas con sospecha de cáncer enfrenta demoras de entre uno y tres meses para obtener un diagnóstico definitivo, mientras que un porcentaje significativo experimenta retrasos aún mayores, una situación que impacta directamente las posibilidades de tratamiento oportuno y supervivencia.

Este panorama cobra relevancia en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora hoy 4 de febrero, una fecha que invita a reflexionar no solo sobre la carga de la enfermedad, sino también sobre los factores estructurales que inciden en su detección temprana y atención adecuada, entre ellos el acceso oportuno a servicios especializados.

Hoy, por ser el Día Mundial contra el Cáncer, el oncólogo clínico de la Clínica del Occidente, Eusebio Contreras, menciona algunos aspectos a tener en cuenta ligados a la enfermedad, afirmando que el cáncer es un problema de salud pública con una alta tasa de casos. Además, entrega recomendaciones.

Factores importantes

En oncología, el tiempo es un factor crítico. Diversos estudios han demostrado que las demoras prolongadas entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento se asocian con peores resultados clínicos, especialmente en aquellos tipos de cáncer donde la detección temprana amplía de manera significativa las opciones terapéuticas. Así lo explica el doctor Eusebio Contreras.

“En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, retrasos superiores a 12 semanas pueden incrementar el riesgo de mortalidad. A esto se suman barreras administrativas, dificultades en la autorización de servicios y limitaciones en el acceso a especialistas, factores que continúan afectando la experiencia de los pacientes y prolongando su recorrido dentro del sistema tradicional de salud”, dijo.

Además, el experto menciona que para el año 2000 en esta misma fecha, durante la Cumbre Mundial Contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, bajo el liderazgo de la UICC (Union Internacional para el control del Cáncer), fue firmada ‘La Carta de Paris Contra el Cáncer’ y se estableció por primera vez un marco político, sanitario y ético global frente a esta enfermedad, más allá de lo estrictamente clínico, con cinco principios fundamentales.

“El cáncer es un problema de salud que requiere respuestas estructurales, no aisladas. Se debe tener prioridad en prevención y detección temprana, esto se logra teniendo control del tabaco, promoción de estilos de vida saludables, programas organizados de tamizaje (citología, antígeno prostático, mamografía, colonoscopia). Las personas deben tener acceso al diagnóstico y tratamiento. El respeto a la dignidad del paciente y el intercambio de conocimiento entre especialistas, es algo que ayuda a que se le dé el tratamiento oportuno”.

Un caso de éxito

La experiencia de Ángela Gutiérrez, una mujer de 34 años diagnosticada con cáncer de colon, refleja el impacto que tiene el tiempo y el acceso a la atención en la vida de los pacientes.

“En marzo de 2022 me dijeron que tenía cáncer de colon. Ese día sentí miedo, no entendía bien la enfermedad, solo sabía que mi vida iba a cambiar. Poco después inicié el tratamiento, que incluyó quimioterapia y constantes visitas al hospital”, contó a EL HERALDO.

El proceso no fue fácil para ella, se cansaba con facilidad, a veces le dolía el cuerpo y otras veces se sentía triste, sin ganas de hablar. Hubo días buenos y días muy malos, pero siguió muy esperanzada. En ese camino, Ángela aprendió a aceptar la ayuda de otros y a confiar en el acompañamiento médico.

“A finales de 2023, el doctor me dijo que el cáncer ya no estaba. Sentí alivio. Respiré tranquila por primera vez en mucho tiempo. Hoy sigo en controles, pero estoy bien. Vivo con más calma. Desde 2022 entendí que simplemente estar aquí viva ya es una bendición”.

En Colombia ya existen innovaciones que reflejan el potencial de la tecnología en la detección temprana del cáncer. Un ejemplo es Julieta, un dispositivo portátil desarrollado por la empresa emergente Salva Health, que tiene electrodos e inteligencia artificial para realizar un tamizaje inicial de cáncer de mama en pocos minutos. Aunque no reemplaza exámenes diagnósticos como la mamografía, su valor radica en la posibilidad de priorizar oportunamente a las personas que requieren una evaluación especializada.