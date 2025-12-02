Millones de personas empiezan el día con una taza de café, pero no siempre es el momento más efectivo.

Especialistas en nutrición, sueño y neurofisiología coinciden en que la clave del rendimiento no está en la cantidad de cafeína, sino en el horario en que se consume.

La cafeína actúa bloqueando la adenosina, molécula que induce el cansancio, y elevando ligeramente dopamina y adrenalina, lo que genera alerta, concentración y un pequeño impulso de euforia. Su efecto máximo aparece entre 30 minutos y 2 horas después de ingerirla.

Sin embargo, al despertar el cuerpo libera naturalmente un pico de cortisol, la hormona que activa de forma biológica.

En ese momento, el café compite con el cortisol y su efecto se reduce. Por eso, los expertos recomiendan esperar entre 60 y 90 minutos después de levantarse antes de tomar la primera taza.

Entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m., el cortisol disminuye y la cafeína se vuelve más eficiente para bloquear la adenosina.

Esto hace que la energía aumente de forma más estable y prolongada, evitando la típica caída a mitad del día.

Además, tomar café inmediatamente al despertar genera un efecto psicológico, una especie de “placebo matutino”, que da sensación de activación incluso antes de que la cafeína haga efecto real.

Estudios muestran que consumir alrededor de 200 mg de cafeína cerca de la hora de dormir altera la actividad cerebral nocturna, aumenta el nivel de alerta y deteriora la calidad del descanso.

¿Qué puede desayunar con café, para evitar picos de glucosa?

Para que la energía dure más, especialistas aconsejan desayunar antes del café, incluyendo huevos, yogur, proteína en polvo; grasas saludables como aguacate, frutos secos o fibra como avena, frutas, semillas.

Este equilibrio evita picos de glucosa y bajones energéticos que pueden anular el impulso que da la cafeína.