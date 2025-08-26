Hacer ejercicio con regularidad es una de las recomendaciones más importantes para mantener una buena salud. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuál es el mejor momento del día para entrenar.

Lea más: ¿Se puede morir de un corazón roto? La ciencia explica cómo el estrés daña al corazón

De acuerdo con diversos estudios, no existe una hora ‘perfecta’ universal, pero sí se han identificado diferencias en los beneficios dependiendo de si la actividad física se realiza en la mañana, la tarde o la noche.

Los especialistas coinciden en que lo fundamental es la constancia y que la rutina se adapte al estilo de vida de cada persona.

Entrenar en la mañana

Quienes se ejercitan entre las 6:00 a.m. y las 9:00 de la mañana pueden tener ventajas para controlar el peso y mejorar la calidad del sueño. Entre los beneficios más destacados están:

Favorece la quema de grasa abdominal.

Ayuda a reducir colesterol y triglicéridos.

Mejora la calidad del sueño.

e asocia con hábitos alimenticios más saludables durante el día.

Ver más: Cardiólogo alerta por el consumo diario de magnesio: no debe interactuar con estos alimentos o medicamentos

Un estudio de la National Library of Medicine concluyó que las personas que entrenan en la mañana tienden a tener un índice de masa corporal más bajo y mayor control sobre su dieta.

Entrenar en la tarde o noche

La franja entre las 6:00 p. m. y 8:00 de la noche. suele ser más favorable para la salud cardiovascular. Según expertos, este horario:

Mejora el flujo sanguíneo y la función vascular.

Regula la presión arterial.

Resulta útil en personas con obesidad o riesgo de enfermedades cardíacas.

Aprovecha el momento en el que el cuerpo tiene mayor fuerza y energía, lo que permite entrenamientos más intensos.

Lea también: Joven de 25 años pide la eutanasia: padece de endometriosis severa y crónica

Constancia, la clave para ver resultados

La American Heart Association y centros médicos como la Cleveland Clinic coinciden en que lo más importante es la regularidad. Elegir una hora que se ajuste a la rutina diaria es determinante para mantener el hábito en el tiempo.

Finalmente, si quiere perder peso, la mañana puede ofrecer una ventaja para alcanzar este objetivo rápido, sin embargo, dependerá de su disciplina y alimentación.

Asimismo, para cuidar el corazón, la tarde o la noche son mas recomendadas y si usted necesita crear un habito duradero, lo mejor es escoger la hora que mejor se adapte a su estilo de vida y que le permita mantenerlo a largo plazo para que pueda ver resultados.