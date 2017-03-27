La tuberculosis 'siendo un problema de salud pública asociado a la pobreza' y afecta principalmente a personas con VIH y habitantes de barrios marginales, aseguró hoy en El Salvador el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carlos Garzón.

'La tuberculosis es una enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública asociado a la pobreza y a las malas condiciones de vida, y afecta principalmente a personas que tienen VIH y habitantes de barrios marginales', indicó Garzón durante la inauguración del Congreso Nacional de la Tuberculosis que se celebra en San Salvador.

El representante de la OPS apuntó que alrededor de 1,4 millones de personas mueren en el mundo a consecuencia de esta enfermedad y que un total de 25.000 personas murieron en América en 2015 por tuberculosis.

Agregó que el continente americano aporta 2,6 % de los nuevos casos de tuberculosis en el mundo, África el 26 % y Asia 61 %; asimismo, subrayó que la tuberculosis y el VIH son las principales causas de muertes, provocados por enfermedades infecciosas, en el mundo.

'Cada 24 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis, desde la OPS se hace un llamamiento a los Gobiernos, a las comunidades, a la sociedad civil y al sector privado para que unidos pongamos fin a la enfermedad a través de un trabajo colectivo', manifestó Garzón.

Añadió que, bajo el lema 'Unidos para poner fin a la Tuberculosis', desde la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está promoviendo la prevención, poner fin a la discriminación e impulsar la investigación que permita evitar más muertes'.

'A pesar que se conoce bastante de la enfermedad, existen desafíos (...) aunque es una infección curable aún mueren personas por tuberculosis', concluyó.

El experto participó este lunes en el duodécimo Congreso Nacional de la Tuberculosis que se lleva a cabo en el país centroamericano y que es organizado por el Ministerio de Salud.

El propósito del evento, en donde participan médicos, enfermeras y promotores de salud, es actualizar los conocimientos técnicos y aumentar la concienciación sobre los efectos de la tuberculosis en quienes la padecen.

Dicho congreso se realiza cada año en El Salvador en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo por declaración de la Asamblea General de la ONU, ya que en esta fecha, en 1882, Robert Koch anunció al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la 'Mycobacterium tuberculosis'.

En 2016, El Salvador registró un total de 3.030 personas contagiadas de esta enfermedad, de las que 45 fallecieron, en su mayoría adultos.

Según el informe más reciente del Ministerio de Salud, la tuberculosis se cobró la vida de 627 personas del país centroamericano entre 2000 y 2015.