Más de 45 millones de parejas en todo el mundo son afectadas por la infertidilidad y de estos casos, el 40% de los problemas está directamente relacionado con los hombres y se debe a la mala calidad del esperma.

Según un estudio publicado este miércoles por la revista Science Translational Medicine, en la escala global, el 12% de los hombres, es decir, unos 30 millones tendrán problemas de fertilidad durante su vida.

El artículo asegura que las desigualdades en la atención de salud relacionadas con los factores económicos, culturales, sociales, geográficos y religiosos son grandes impedimentos para acceder a la atención de la infertilidad en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, como Colombia, convirtiéndola en una de las cuestiones de salud más subestimadas y descuidadas.

A raiz de la problemática, la revista estadounidense presentó este miércoles un dispositivo que se adapta a los teléfonos inteligentes y que permite analizar la calidad del esperma para conocer 'en cuestión de minutos' si tiene infertilidad.

Science Translational Medicine

Hadi Shafiee, coautor de la investigación y médico de la división de ingeniería médica del hospital Brigham and Women's, aseguró sobre el proyecto que:

Junto con una escala de peso inalámbrico modular, el dispositivo también proporciona el volumen de semen, el número total de espermatozoides y el recuento total de espermatozoides móviles.

El costo de los materiales utilizados para ensamblar el dispositivo fue de 4,45 dólares, es decir, unos $11.700 pesos.

Cómo funciona

La manera de esquivar la tediosa visita al urólogo o a un centro de fertilidad consiste en un accesorio óptico que se conecta al smartphone y un dispositivo desechable para cargar la muestra de semen, según explica el informe.

El estudio dice que 'los hombres tienen que proporcionar muestras de semen en habitaciones de hospital, una situación en la que a menudo experimentan estrés, vergüenza, pesimismo y decepción'.

Esta muestra proporciona la concentración de esperma, la motilidad y las velocidades lineales y curvilíneas al realizar un análisis de imagen en el teléfono usando una muestra de semen cargada en un dispositivo microfluídico descartable de bajo costo.

Los investigadores probaron el dispositivo usando 350 muestras de semen en el Centro de Fertilidad del Hospital General de Massachusetts.

El dispositivo detectó muestras de semen anormales con una precisión del 98%, tomando como referencia los umbrales de la Organización Mundial de la Salud sobre la concentración de espermatozoides y la motilidad.

Disponible al público

'La capacidad de llevar un dispositivo de diagnóstico inmediato de pruebas de esperma al consumidor, o servicios de salud con recursos limitados, es un verdadero cambio en las reglas de juego', dijo John Petrozza coautor del estudio y director del MGH Fertility Center.

El dispositivo aún no está disponible para el público. Continúa en la etapa de prototipo, mientras los investigadores planean realizar pruebas adicionales antes de solicitar la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.