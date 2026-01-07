Un nuevo hecho violento se registró en la mañana de este miércoles 7 de enero sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la rotonda de acceso al estadio Sierra Nevada, en la ciudad de Santa Marta, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir impactos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Juan Camilo Arias Gómez, de 36 años, trabajador de una finca vinculada a una empresa bananera y residente en el sector de La Concepción 1.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el hombre se movilizaba en una motocicleta por este importante corredor vial cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Como consecuencia del ataque, Arias Gómez recibió dos impactos de bala, quedando tendido sobre la vía en delicado estado de salud, situación que generó alarma entre conductores y transeúntes que se encontraban en el sector a esa hora.

Minutos después, el herido fue auxiliado por personal de emergencia y trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la capital del Magdalena, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

Entre tanto, las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Dentro de las labores adelantadas se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recolección de material probatorio, con el objetivo de identificar a los responsables de este atentado que mantiene en alerta a la comunidad y al sector laboral bananero de la región.