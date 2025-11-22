Un grave caso de violencia intrafamiliar sacudió la tranquilidad del barrio Juan XXIII, en el nororiente de Santa Marta. En medio de una riña desatada al interior de una vivienda, Luis Miguel Ucrós, un joven residente del sector, terminó gravemente herido con arma blanca.

Leer más: Dos homicidios en menos de 24 horas estremecen al barrio La Paz, en Santa Marta

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba dentro de su casa y, por circunstancias que aún son materia de investigación, inició una fuerte discusión con su hermano gemelo.

El cruce de palabras escaló rápidamente y, en cuestión de segundos, el hermano sacó un cuchillo y lo atacó en múltiples ocasiones, causándole lesiones de consideración.

Tras el violento episodio, Ucrós fue auxiliado por vecinos y trasladado en motocicleta hasta la sala de urgencias de una clínica privada de la ciudad, donde permanece bajo pronóstico reservado.

De momento, las autoridades aún no reportan la captura del presunto agresor, quien habría huido del inmueble luego de herir a su hermano.