En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con el Ejército Nacional y a través del grupo Gaula, capturó en flagrancia a alias ‘Berna’, señalado de pertenecer al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS).

El procedimiento se realizó en el corregimiento de Buritaca, zona rural de la capital del Magdalena, donde el detenido presuntamente integraba el frente ‘Libardo Verjel’, estructura con injerencia criminal en ese sector.

Según las autoridades, el capturado estaría vinculado con actividades delictivas relacionadas con el control territorial y el apoyo a economías ilegales, afectando la seguridad en la zona norte de Santa Marta.

Durante el operativo fue incautada un arma de fuego y varios elementos que, al parecer, eran utilizados para la comisión de delitos. Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, y continuará adelantando acciones operacionales y preventivas contra los grupos armados organizados que afectan la paz de la metropolitana de Santa Marta”. Agregó el señor coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.