Los familiares de Lisant Linehys Pascuales Rangel, de 22 años, lanzaron un SOS al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para que se pueda dar un traslado humanitario o misión médica, de esta joven que se encuentra recluida en un hospital de Hong Kong, al presentar un estrés postraumático, generado al enterarse que su hermano menor había tenido un accidente de tránsito en Valledupar.

Pascuales Rangel, es estudiante de licenciatura de artes en la Universidad Popular del Cesar, dedicada al baile artístico por lo cual una empresa internacional la contrató junto a su novio para trabajar en un parque de atracciones en la capital de China.

Cortesía redes sociales.

Desde hace nueve meses viajaron al país asiático, pero ahora se encuentra en un hospital de Hong Kong, donde está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Su madre Jessica Rangel, explicó que las leyes de China no permiten que un médico le dé el alta para que pueda viajar, ya que podría representar un peligro para los demás pasajeros del avión y para ella, por lo tanto piden la ayuda a la Cancillería.

“Estaban realizando actividades artísticas en China y recibió un choque de estrés muy fuerte y un cuadro clínico delicado, ahora mismo es una paciente que necesita una misión médica para que la acompañe junto a su cuidador que es Juan David Ramírez, ya que son 27 horas de traslado”, explicó Pascual.

Esta familia se encuentra preocupada porque no saben que pueda pasar con Lisant Linehys, ya que cada vez su salud mental cada vez se deteriora más.

“Ya se han ido gastado sus recursos y tenemos los tiquetes, pero solos no los dejan viajar sino con acompañamiento médico”, puntualizó la madre de la paciente internada en Hong Kong.

