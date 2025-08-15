En medio de labores de solicitud de antecedentes por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar, una mujer fue capturada en el barrio San Fernando.

Durante estas labores, fue requerida Maribel Ríos Llanes, quien al ser verificada mediante el aplicativo institucional de la Policía Nacional, arrojó un resultado positivo.

Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la URI, donde se efectuó la ampliación de antecedentes, confirmando que sobre ella pesaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 2, con fecha del 21 de junio de 2023. El motivo de la orden corresponde al cumplimiento de una condena judicial.

Sobre el operativo, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó que “estos resultados son producto del trabajo articulado y constante de nuestros uniformados en los diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de identificar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por la justicia”.

