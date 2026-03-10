El plan Defensa Costera 2050, una intervención estructural sin precedentes que recuperará y reforzará 6,2 kilómetros del borde costero en los frentes de la Avenida Santander (1,3 km), El Cabrero – Marbella (3,8 km) y Castillogrande (1,2 km), registra un avance general del 12,5%, en Cartagena.

Además, están generando 50 empleos directos, activando frentes de obra que hoy trabajan en el mantenimiento, reposición y conformación de material pétreo para garantizar la estabilidad de las estructuras marítimas que protegen la ciudad.

En el frente la Avenida Santander han colocado 8.127,85 metros cúbicos de piedra, permitiendo intervenir aproximadamente 300 metros lineales del litoral.

Por su parte, en Castillogrande, uno de los puntos más sensibles del litoral cartagenero, ya fue ejecutado el 100 % del espolón 1, de un total de 10 contemplados en este frente. Para su intervención se utilizaron 1.510 metros cúbicos de piedra; y el frente El Cabrero-Marbella, que concentra 3,8 kilómetros de intervención, entrará próximamente en fase activa como parte del cronograma de ejecución, ampliando el alcance de una obra que no solo responde a la emergencia actual derivada del reciente frente frío que causó graves afectaciones al borde costero de la ciudad, sino que proyecta la protección de Cartagena hacia las próximas décadas.

El alcalde Dumek Turbay Paz ha sido enfático en que esta no es una intervención menor ni una solución transitoria. “El cambio climático no se debate, se enfrenta. Cartagena no puede quedarse de brazos cruzados mientras el mar avanza. Estamos ejecutando una defensa moderna, técnica y responsable que protege vidas, infraestructura, turismo y economía. Así como nuestros antepasados levantaron murallas para defender la ciudad, hoy levantamos una defensa costera del siglo XXI. No es maquillaje, es ingeniería real. Esto no es discurso, es una obra en ejecución”, señaló el mandatario de los cartageneros.