Por primera vez en su historia y fuera de Europa, la prestigiosa Academia de Derecho Internacional de La Haya eligió a Cartagena como la sede de uno de sus programas académicos más importantes.

El encuentro sobre Derecho Internacional reune en la capital de Bolívar a juristas, diplomáticos y académicos de distintos países para debatir los principales desafíos del derecho internacional contemporáneo. Esta intensa agenda académica, se extenderá hasta el próximo 20 de marzo.

El curso cuenta con 100 cupos, lo que permite a sus participantes acceder a un espacio de formación de alto nivel que reúne principalmente a abogados, académicos, jueces, diplomáticos, funcionarios de la rama judicial y servidores públicos provenientes de diferentes países.

La apertura del programa estuvo a cargo del jurista y diplomático Juan Manuel Gómez Robledo, quien abordó las contribuciones de América Latina al derecho internacional y la importancia de fortalecer la participación de la región en los debates jurídicos globales.

Las actividades académicas se desarrollarán en escenarios emblemáticos de la ciudad como el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, el Palacio de la Proclamación, sede de la Gobernación de Bolívar, y el Paraninfo de la Universidad de Cartagena.

Juliana Solano Char, secretaria general de la Gobernación de Bolívar y gobernadora encargada, destacó la relevancia de esta designación: “El programa de Derecho Internacional de la Academia de La Haya, uno de los más prestigiosos del mundo. Tradicionalmente se realiza únicamente en Europa y esta es la primera vez que se desarrolla fuera de ese continente. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo en nuestro departamento y en la ciudad de Cartagena”.

Solano Char explicó que la realización de este evento es resultado del trabajo para posicionar al territorio: “Este es el resultado de un esfuerzo que venimos impulsando desde la Gobernación y el Distrito para proyectar a Bolívar como epicentro de eventos de talla internacional. Hoy nos han dado la confianza de realizar este importante programa aquí”.

Entre los expositores se encuentran reconocidos profesores y expertos internacionales procedentes de Francia, Inglaterra, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Colombia, conformando una planta académica de primer nivel pocas veces reunida en América Latina.

Durante las jornadas se abordarán temas clave como el acceso de los individuos y las minorías a cortes y tribunales internacionales, el impacto de las guerras comerciales y las tarifas en los acuerdos de libre comercio, el presente y futuro del arbitraje internacional y la construcción de paz a través de la justicia restaurativa y transicional.