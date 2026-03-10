Un confuso hecho se registró en la mañana de este martes en la Troncal del Caribe, a la altura del puente de Mendihuaca, donde un vehículo particular fue impactado por disparos y dejó como saldo dos personas heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, el automóvil se movilizaba por esta vía cuando su conductor observó a varios hombres armados que le hacían señales para que se detuviera.

Ante el nerviosismo y al pensar que podrían ser integrantes de un grupo ilegal, el conductor decidió continuar su marcha sin detenerse.

En medio de la situación se habrían producido disparos contra el vehículo, resultando lesionados dos de sus ocupantes.

Minutos después, habitantes del sector señalaron que quienes se encontraban en el lugar serían integrantes del Ejército Nacional de Colombia, lo que generó reclamos por parte de la comunidad por la forma en que se desarrolló el procedimiento.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial, mientras las autoridades adelantan las verificaciones para esclarecer lo ocurrido.