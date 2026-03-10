En el marco del proyecto ‘Implementación de Estrategias para el Conocimiento de la Calidad del Aire y del Agua en el Resguardo Indígena de Provincial en el departamento de La Guajira’, Corpoguajira en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), instaló cuatro estaciones para el monitoreo de calidad del aire en el resguardo indígena Provincial.

Como parte de esta iniciativa se instalaron los equipos de monitoreo para medir partículas contaminantes presentes en el aire. Dos de estos equipos fueron ubicados en el resguardo indígena Provincial, en jurisdicción del municipio de Barrancas, y los otros dos en el predio Villa Jéssica, en jurisdicción del municipio de Albania.

Los equipos instalados permiten medir pequeñas partículas presentes en el aire que pueden afectar la salud. Algunos equipos registran partículas de mayor tamaño (PM10) y otros equipos registran partículas aún más finas (PM2.5), que son contaminantes establecidos en la normatividad colombiana para evaluar la calidad del aire.

Además de estos parámetros, las estaciones registran variables meteorológicas como dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, humedad relativa, temperatura, radiación solar y precipitaciones. Estos datos permiten analizar las condiciones de dispersión de contaminantes en el área.

La ubicación de las estaciones permite comparar las concentraciones de material particulado en corrientes de aire que llegan al territorio antes y después de pasar por la zona de explotación minera de Cerrejón.

La estación ubicada en Villa Jéssica registra las condiciones del aire previo a su paso por esta área, mientras que la instalada en el resguardo indígena Provincial mide las condiciones posteriores, lo que facilita el análisis comparativo de los datos obtenidos.

La información recopilada por estas estaciones contribuirá al seguimiento de la calidad del aire en la zona y al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente.