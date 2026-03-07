Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una visita de seguimiento en distintas comunidades indígenas de La Guajira, para verificar la protección de los derechos fundamentales del pueblo wayuu. Esto como parte de las acciones y cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.

De acuerdo con la entidad, durante las jornadas lograron evidenciar directamente los avances en la garantía de los derechos de la niñez indígena, especialmente en aspectos relacionados con el acceso al agua potable, la atención en salud y la seguridad alimentaria.

Asimismo, sostuvieron espacios de diálogo con autoridades tradicionales, líderes comunitarios y familias de las comunidades visitadas, con el fin de recoger información directa sobre las condiciones actuales y el impacto de las acciones adelantadas por las entidades responsables de cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

“Estas visitas permiten contrastar la información reportada por las instituciones con la realidad que viven las comunidades en el territorio, fortaleciendo así el seguimiento institucional a las medidas adoptadas para superar la crisis humanitaria que afecta especialmente la infancia”, indicó la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta en X.

Como se recordará, la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira para proteger los derechos fundamentales al agua, salud y alimentación de la niñez wayúu en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. También ordenó al Estado acciones coordinadas y participativas para superar la crisis humanitaria.