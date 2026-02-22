En medio de la emergencia climática que ha impactado gravemente al departamento de Córdoba, el Caribe colombiano podría volver a verse afectado por un nuevo frente frío, según advirtió el director de la Ungrd, Carlos Carrillo.

Los barrios El Dorado, El Poblado y Vallejo, en Montería, siguen sin tener energía

“Esta semana en Colombia se tendrá nuevamente la influencia de un frente frío. De acuerdo con el IDEAM, entre el 22 y el 25 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, se prevé un aumento de las precipitaciones por este evento y también por otros fenómenos meteorológicos”, señaló el funcionario.

En inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los callos del norte, “este frente tendrá una influencia directa a lo que puede ocasionar fuertes vientos, mar de leva, particularmente entre el 24 y el 26 de febrero”, añadió.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país. La entidad hizo un llamado a fortalecer los planes de contingencia, el monitoreo permanente y la articulación entre autoridades nacionales y territoriales.

#EsNoticia | Nuevo frente frío podría incidir sobre el Caribe colombiano y su área insular



● De acuerdo con el @IDEAMColombia, entre el 22 y el 25 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica se prevé aumento de las precipitaciones por este evento y otros fenómenos… pic.twitter.com/8gF58bKA3g — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 22, 2026

Asimismo, reiteró la importancia de que los planes de preparación y respuesta contemplen protocolos para la atención de animales en situación de emergencia.

En los próximos días se conocerán los resultados de las investigaciones de la Procuraduría por inundaciones en Córdoba

Finalmente, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por los organismos locales para prevenir situaciones de riesgo.

Panorama de la emergencia en la región

Vale mencionar que en las últimas semanas, en distintas zonas de la región Caribe, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico, generando graves inundaciones que obligaron al Gobierno nacional a declarar la emergencia económica para atender a los damnificados.

Esto porque la estimación preliminar del Gobierno contempla que se necesitarían cerca de 8 billones de pesos para la recuperación de las zonas afectadas.

En Montería, a la fecha, el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) reporta 43.511 personas caracterizadas y 14.752 familias. Dentro de esta población se identifican adultos entre 29 y 59 años; personas mayores de 60 años; niños, niñas, adolescentes y jóvenes distribuidos en los diferentes rangos etarios priorizados para atención diferencial.

Además de 11.634 viviendas no habitables y 995 que quedaron destruidas.

En la zona rural, la emergencia deja 18 corregimientos y 47 veredas afectadas, con 45.803 hectáreas agrícolas impactadas y 75.827 animales afectados, incluyendo pérdidas en especies menores como aves de corral, porcinos, ovinos y caprinos.