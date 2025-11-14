Los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena integran el listado de los que tienen brotes de encefalitis equina en Colombia.

Así lo reportó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para indicar que ha intensificado sus actividades de vigilancia y control en el territorio nacional tras la detección de casos de Encefalitis Equina del Este (EEE) y Encefalitis Equina Venezolana (EEV).

De momento no han reportado casos humanos asociados a EEE o EEV en el país.

Pixabay/Cortesía Se han encontrado casos de Encefalitis Equina del Este (EEE) y Encefalitis Equina Venezolana (EEV).

Según el ICA, en lo corrido de este año, ha recibido 159 notificaciones a nivel nacional con signos compatibles con encefalitis equina y tras el análisis de las muestras confirmaron 42 casos positivos de Encefalitis Equina del Este (EEE) en Sucre, Casanare, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Meta, y 5 casos positivos de Encefalitis Equina Venezolana (EEV) en Chocó, Bolívar, Córdoba y Magdalena.

Frente a esta situación epidemiológica desplegaron acciones de vigilancia, control y prevención en los departamentos con reportes positivos, bajo el enfoque integral de “Una Salud”.

Las acciones adelantadas incluyen toma y envío de muestras al laboratorio de diagnóstico oficial (LNDV) de équidos con signos clínicos compatibles; articulación con las secretarías de salud departamentales y municipales para fortalecer la vigilancia y la respuesta intersectorial y campañas dirigidas a productores y médicos veterinarios.

El diagnóstico oportuno de estas encefalitis es crucial para una respuesta efectiva, considerando su impacto en la salud pública.

Pixabay/Cortesía Su transmisión se realiza a través de mosquitos infectados.

El Instituto recomienda a productores y a la comunidad general evitar la acumulación de agua en recipientes (baldes, llantas, canecas, bebederos) que puedan servir como criaderos de mosquitos, especialmente cerca de las viviendas y zonas de équidos; mantener tapados los tanques de almacenamiento de agua; aplicar repelentes o insecticidas registrados por el ICA en establos y alrededores, siguiendo siempre las recomendaciones técnicas.

Las encefalitis equinas son enfermedades virales que impactan el sistema nervioso central de los équidos (caballos, mulas y asnos). Su transmisión se realiza a través de mosquitos infectados (vectores biológicos), los cuales adquieren el virus al alimentarse de aves o roedores.