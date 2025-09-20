En diferentes puntos de Valledupar, la Policía Metropolitana realizó una contundente intervención contra el ejercicio ilícito de actividades monopolísticas, logrando la desarticulación de una estructura ilegal que operaba bajo la modalidad de apuestas conocidas como ‘keno.
Lea también: Pueblo kankuamo respalda sentencia de la JEP por ‘falsos positivos’
Durante el operativo, fueron intervenidos 15 establecimientos en los cuales se adelantaban actividades sin la debida autorización legal, afectando el monopolio estatal y generando rentas criminales mensuales de alto impacto económico.
Como resultado de este procedimiento, tres personas fueron capturadas en flagrancia, Naibeth Arrieta, de 34 años, quien presenta anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, Yunelis Díaz, de 37 años y Rosana Centeno, de 31 años.
Lea también: Ofrecen $30 millones de recompensa por información sobre los asesinos de exconcejal de Becerril
Asimismo, fueron incautados diversos elementos tecnológicos utilizados para la operación ilegal, entre ellos, 14 estantes metálicos, 15 pantallas, 15 impresoras mini, 11 mouses, 12 teclados, 3 computadores portátiles y 9 unidades CPU.
Según la Policía, este operativo representa un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado, al interrumpir una modalidad que venía generando importantes ingresos ilícitos a costa de los recursos públicos.
Lea también: Masacre en zona rural del Valle del Cauca: tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas por “guerrilleros”