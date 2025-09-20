En diferentes puntos de Valledupar, la Policía Metropolitana realizó una contundente intervención contra el ejercicio ilícito de actividades monopolísticas, logrando la desarticulación de una estructura ilegal que operaba bajo la modalidad de apuestas conocidas como ‘keno.

Lea también: Pueblo kankuamo respalda sentencia de la JEP por ‘falsos positivos’

Durante el operativo, fueron intervenidos 15 establecimientos en los cuales se adelantaban actividades sin la debida autorización legal, afectando el monopolio estatal y generando rentas criminales mensuales de alto impacto económico.

Cortesía Policía Nacional.

Como resultado de este procedimiento, tres personas fueron capturadas en flagrancia, Naibeth Arrieta, de 34 años, quien presenta anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, Yunelis Díaz, de 37 años y Rosana Centeno, de 31 años.

Cortesía Policía Nacional.

Lea también: Ofrecen $30 millones de recompensa por información sobre los asesinos de exconcejal de Becerril

Asimismo, fueron incautados diversos elementos tecnológicos utilizados para la operación ilegal, entre ellos, 14 estantes metálicos, 15 pantallas, 15 impresoras mini, 11 mouses, 12 teclados, 3 computadores portátiles y 9 unidades CPU.

Policía Metropolitana logra importantes resultados operativos contra el ejercicio ilícito de actividades monopolísticas en Valledupar. @AlcaldiaVpar @GobdelCesar



🎰👩‍💻🚨👮🏻👮🏻‍♂️Esta actividad afecta el monopolio estatal y genera rentas criminales mensuales de alto impacto económico. pic.twitter.com/BoryA5Z6Ka — Policía Metropolitana de Valledupar (@PoliciaMevap) September 19, 2025

Según la Policía, este operativo representa un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado, al interrumpir una modalidad que venía generando importantes ingresos ilícitos a costa de los recursos públicos.

Lea también: Masacre en zona rural del Valle del Cauca: tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas por “guerrilleros”