Delegaciones de 23 municipios del Cesar, llegaran a la capital Valledupar para participar en los Juegos Intercolegiados 2025, desde el martes 26 de agosto, con la ceremonia inaugural, cuyas competencias irán hasta el viernes 29 de agosto, con talento escolar en 16 disciplinas deportivas.

En total, serán 1.500 participantes entre deportistas y entrenadores quienes arribarán a la ciudad para competir en deportes de conjunto e individuales, en una programación que se desarrollará de manera simultánea en 20 escenarios deportivos de primer nivel.

La inauguración oficial tendrá lugar el martes 26 de agosto a las 5:00 p. m., en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Posteriormente, en el auditorio Paisaje de Sol, se llevará a cabo el congresillo técnico con entrenadores y delegados.

Cortesía Gobernación del Cesar. Las delegaciones llegarán a Valledupar proveniente del resto de los municipios del Cesar.

Las competencias abarcarán deportes como: fútbol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, ajedrez, atletismo, taekwondo, boxeo, esgrima, judo, tenis de mesa, rugby, patinaje, tejo y natación.

Entre los escenarios que estarán activos durante las justas se encuentran: el Coliseo Julio Monsalvo, la cancha del barrio Panamá, cancha Las Flores, cancha del 12 de Octubre, Megaparque de Garupal, Patinódromo municipal, Complejo de Alto Rendimiento La Gota Fría, además del Complejo de Piscinas, Coliseo Multifuncional, cancha de fútbol de la UPC, Parque de La Vida, entre otros.

Este evento representa un importante impulso para la economía local, con 25 hoteles proyectados para recibir a las delegaciones, además del dinamismo en sectores como alimentación y transporte.

