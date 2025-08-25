La noche del domingo pasado se vivió un episodio violento en el sector de ‘La Macarena’, margen derecha del río Guatapurí, donde existe el flagelo del microtráfico y lugares dedicados a la venta de los estupefacientes, de acuerdo a lo indicado por las autoridades en diferentes oportunidades.

Lea también: Nicolás Maduro ascendió a su embajador en Colombia a general en “reserva activa”

Fue precisamente una supuesta confrontación por microtráfico lo que desató una balacera, dejando como muerto a Rodolfo Lorenzo Oñate, quien era de la tercera edad y recibió un disparo cerca de la boca con orificio de salida en la parte posterior del cuello. Pese a que fue trasladado a la clínica Médicos, ingresó sin signos vitales.

Cortesía

Lea también: Hallan cuerpo de hombre con heridas de bala en el área rural de Maicao, La Guajira

En los mismos hechos resultaron heridos Anderson Ángulo, con dos impactos de arma de fuego y permanece en delicado estado de salud en la clínica Laura Daniela. También Edilson Arias, con un impacto de bala en la pierna izquierda con menor gravedad, y está recluido en el Hospital Rosario Pumarejo de López.

Al respecto las autoridades indicaron que de este hecho los autores materiales fueron capturados, dos sujetos que registran anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre estos, tráfico y porte de estupefacientes, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización.

De igual manera las autoridades buscan establecer si el occiso estaba inmerso en alguna situación irregular o si era un residente del sector y resultó ser víctima de las circunstancias.

Lea también: Defensoría advierten “riesgo inminente” de combates entre grupos armados en 3 municipios de Valle de Cauca