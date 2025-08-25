Una nueva entrega de mejoramientos de vivienda tuvo lugar este fin de semana en los barrios San Pedro Alejandrino y Villa San Pedro, en donde el alcalde Alejandro Char compartió con estas familias barranquilleras la transformación de sus hogares en espacios dignos y seguros.

“Con los mejoramientos de vivienda dignificamos la calidad de vida de las familias. Ahora cuentan con espacios dignos, cómodos y seguros para todos. Entregamos las casas como nuevas, con sus paredes, piso, baño, cocina y redes eléctricas. Estas obras representan un antes y un después. Las familias se alegran al ver el sueño de sus casas hecho realidad. Desde la Alcaldía distrital seguiremos llevando estas obras a toda Barranquilla”, expresó el alcalde Char.

Yeimis Barreto, una de las beneficiarias del programa, recibió este mejoramiento de vivienda en honor a su madre, que por años anheló ver su casa remodelada.

“Me siento alegre y triste al tiempo porque esto era lo que mi mamá más quería. Gracias al alcalde y su equipo por lo que hicieron porque esto quedó hermoso. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Esto fue un sueño de mi mamá, que hoy no está, y yo seguí ese sueño. La casa antes estaba deteriorada, le faltaban muchas cosas y gracias a Dios quedó una belleza”, expresó.

De igual manera, la señora Enith De Ávila Vélez invitó a los barranquilleros a ser parte de este programa distrital para dignificar su calidad de vida.

“Me siento muy agradecida con Dios y el alcalde Char. Deseamos que así como nos ha ayudado a nosotros, ayude a muchos más que también lo necesitan. Mi casa antes estaba destruida, pero gracias a Dios se logró esta transformación en nuestro hogar. Hoy tenemos una casa digna”, dijo.

De esta manera, los interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse a la sede de la Alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar, o a través del siguiente enlace de la sede electrónica: https://barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda.